Nuova giunta a Reggio, Falcomatà pronto ad escludere il PD

Chiuso l’accordo per la nuova Giunta comunale di Reggio Calabria presieduta da Giuseppe Falcomatà, tornato a svolgere nell’ottobre scorso il ruolo di sindaco dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione della condanna ad un anno di reclusione per abuso d’ufficio e la conseguente sospensione dalla carica per effetto della legge Severino.

Domani, Falcomatà, nel corso di una conferenza stampa convocata per le 11 in Comune, presenterà il nuovo esecutivo. Sulla composizione della Giunta non ci sono, al momento, notizie ufficiali.

Da indiscrezioni, comunque, si è appreso che vicesindaco è stato confermato Paolo Brunetti, di Italia Viva, che è stato sindaco facente funzioni nel periodo in cui Falcomatà è stato assente.

Gli assessori potrebbero essere Carmelo Romeo, consigliere comunale di area civica, ed i tecnici esterni Paolo Malara ed Elisa Zoccali, entrambi architetti, Franco Costantino, ingegnere, e Marisa Lunucara, storica referente di Confcommercio.

Il Pd, che nel precedente esecutivo aveva due assessori, al momento sarebbe fuori dall’accordo e non avrà, dunque, alcun rappresentante nella nuova Giunta. In quota Pd, comunque, è l’attuale presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Marra.