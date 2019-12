Pippo Callipo, candidato del Centrosinistra

Filippo Callipo, per tutti Pippo, storico imprenditore nel settore ittico (produce l’omonimo Tonno), è il candidato indipendente sostenuto dal Pd e dal Centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria. Il “re del Tonno”, come viene definito, presenterà la sua lista “Io Resto in Calabria”, oltre a quelle del Pd e di altre civiche.

Per Callipo, nato a Pizzo nel 1946 , è la seconda volta in politica. Nel 2010 si candidò alla presidenza con la stessa lista sostenuto da associazioni, i Radicali e da Italia dei valori. Un sfida in cui raccolse oltre il 10 percento dei voti. Oggi è candidato sostenuto dalla sinistra dopo una proposta del segretario dem Nicola Zingaretti. Nel giro di pochi giorni l’imprenditore ha sciolto la riserva accettando l’investitura.

LISTE (Seguono aggiornamenti)