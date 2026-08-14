Cede il cric in officina, meccanico muore schiacciato da un auto

Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’officina di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi dell’imbocco della superstrada che collega la Piana di Gioia Tauro con la Locride.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un’auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo.

Il 31enne è rimasto schiacciato. Sull’incidente indagano i dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi. Inutile l’intervento dei sanitari: le ferite riportate si sono rivelate fatali. I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: è stata sequestrata, l’auto per verificare le cause del cedimento dei sistemi di sostegno della vettura.