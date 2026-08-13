Controlli della Finanza nel Cosentino, sequestrati prodotti contraffatti e droga: 5 arresti

La Guardia di finanza ha intensificato i controlli nelle zone turistiche, per contrastare l’economia sommersa ed in particolare il fenomeno della contraffazione.

I finanzieri del gruppo di Sibari e delle dipendenti compagnia Corigliano-Rossano e tenenza Montegiordano hanno svolto controlli su tutto il litorale Ionico e, in particolar modo, nei confronti di attività economiche ed imprenditoriali del settore turistico e ricettivo.

Durante i controlli sono stati scoperti 10 lavoratori non regolarmente assunti, con la conseguente proposta di sospensione per diverse attività commerciali, 50 mancate emissioni di scontrini fiscali e 10 violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale.

Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro 200 prodotti contraffatti e 10.000 non sicuri, con la denuncia dei responsabili.

Sulla strada statale 106 ionica, sono state arrestate cinque persone ed altre due sono state denunciate per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, con susseguente sequestro di oltre un chilo e mezzo di marijuana.