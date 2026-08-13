Coloni israeliani assediano famiglie in Cisgiordania. Ambasciatore Usa: “Sono terroristi”

Secondo la tv pubblica israeliana Kan, l’esercito israeliano (Idf) ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra, in Cisgiordania, e ai residenti della zona di evacuare entro un’ora in vista di un’operazione militare destinata a durare diversi giorni.

L’esercito ha inviato ieri sul posto il 51mo battaglione della brigata Golani in seguito all’assedio iniziato domenica di coloni estremisti a una abitazione di Qusra. Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che l’Idf ha completamente chiuso l’area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l’avamposto degli ultraortodossi.

“Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono ripugnanti”: lo scrive su X l’ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che assediano l’abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. “Non ci sono scuse per un comportamento così violento”, ha scritto Mike Huckabee su X.

Tra le abitazioni nel mirino c’è anche una di proprietà di un cittadino statunitense.

“Non lasceremo la nostra casa, qualunque cosa accada”, ha detto Aisha Abu Rida, che fa parte dei palestinesi attualmente assediati nelle loro case dai coloni israeliani che bloccano le strade e interrompono l’erogazione di acqua ed elettricità nel villaggio di Qusra, in Cisgiordania.

“Siamo circondati dai coloni israeliani, ma restiamo saldi”, ha detto Abu Rida, citata dai media panarabi: “Anche se dovessimo diventare martiri, chiediamo di essere sepolti nella nostra casa, affinché rimanga a testimonianza dei crimini commessi dai coloni contro di noi e contro il popolo palestinese”, ha aggiunto.