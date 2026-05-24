Comunali in Calabria, alle ore 23 di domenica ha votato il 49,47% aventi diritto

Alla chiusura dei seggi nel primo giorno di votazioni per le amministrative, a Reggio Calabria l’affluenza è al 48,36%, in lieve calo rispetto al 49,47% del 2020.

In calo anche a Crotone dove si è recato alle urne il 48,06% degli aventi diritto rispetto al 51,54% del 2020. In Calabria, l’affluenza complessiva nei 77 enti chiamati ad eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, ha votato il 47,02%.

Negli altri tre Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, a Castrovillari sono andati alle urne il 45,48% (44,35%), a San Giovanni in Fiore il 44,64% (42,61%) e a Palmi il 47,43% (63,83%).

In 10 comuni calabresi probabile sindaco a urne ancora aperte

In 10 Comuni calabresi, potrebbe esserci già il sindaco nonostante le urne chiudano definitivamente domani alle 15. In presenza di una sola lista, infatti, la legge prevede che per essere valide le elezioni ci sia un’affluenza di almeno il 40%.

In questo caso, per essere eletto, il candidato sindaco deve ottenere il 50% più uno. La certezza, comunque, si avrà solo allo spoglio delle schede elettorali. Dei dieci Comuni che hanno raggiunto e superato il 40% di affluenza, sei sono in provincia di Catanzaro, tre in quella di Crotone e uno nell’Area metropolitana di Reggio Calabria.