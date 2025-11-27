Consiglio, Tridico rinuncia e resta a Strasburgo. Al suo posto entra Barbuto

Il Consiglio regionale, riunitosi oggi, ha votato la presa d’atto delle dimissioni di Pasquale Tridico, il candidato alla presidenza del centrosinistra sconfitto dal governatore Occhiuto alle passate elezioni regionali. Il pentastellato ha optato per il seggio di europarlamentare a Strasburgo, rassegnando le dimissioni da consigliere.

Al suo posto ha fatto ingresso in Aula, sempre per il Gruppo M5S, Elisabetta Maria Barbuto. Ad inizio seduta è intervenuto il presidente dell’Assemblea Salvatore Cirillo che ha rivolto un invito ai colleghi.

“Questa presidenza – ha detto – chiede il supporto di tutti voi per far sì che le donne non siano considerate vittime da tutelare, ma risorse fondamentali per la crescita e il futuro della nostra comunità calabrese. La Calabria ha già dimostrato di saper imboccare la strada giusta. Continuiamo insieme su questo percorso. Dovremo essere la voce di tutte quelle donne che non vengono ascoltate”.

Cirillo ha ricordato la proposta di legge – poi approvata – che presentò quando era consigliere contro ogni forma di discriminazione e che destina 10 milioni di euro “per promuovere la parità di genere e contrastare ogni forma di discriminazione contro le donne, nella consapevolezza che la lotta alla violenza passi necessariamente attraverso l’affermazione dei diritti sociali, economici e professionali”.

Il Consiglio ha quindi approvato a maggioranza, anche con il parere favorevole del Partito democratico, le variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, del Consiglio regionale definite nella sua relazione da Luciana De Francesco (FdI) “un passaggio necessario per allineare il nostro Bilancio alle esigenze emerse negli ultimi mesi e alle previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento della Regione”. A maggioranza e con l’autorizzazione al coordinamento formale, l’Aula ha poi approvato la proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale sull’assestamento del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027.

L’assemblea, sempre a maggioranza, prima della conclusione della seduta, ha anche approvato la proposta di legge di alcuni consiglieri per la modifica e l’integrazione della legge sulla Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo regionale.