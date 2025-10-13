14 Ottobre 2025

POLITICA

Regionali in Toscana, Giani fa il bis con il 54%. Crolla l’affluenza di 15 punti

Il presidente uscente della Toscana Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali nella tornata del 12 e 13 ottobre 2025. Il governatore sostenuto dal centrosinistra (più il M5s) ha fatto il bis ottenendo quasi il 54%, quando mancano ancora poche sezioni da scrutinare, secondo il portale del Viminale Eligendo. Il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi si è fermato al 40,8% mentre Antonella Bundu con la lista “Toscana Rossa” ha raccolto il 5,2 percento.

Crolla l’affluenza nella roccaforte rossa
Sui circa tre milioni di aventi diritto in Toscana ha votato complessivamente il 47,73% dell’ elettorato. Nel 2020 l’affluenza definiva era stata il 62,2%, il 14,47% in più rispetto al dato odierno. Un crollo ancora più marcato che nelle Marche e in Calabria.

Giani è stato sostenuto dal Partito democratico (primo partito in regione), la lista Giani presidente, Alleanza Verdi sinistra e Movimento cinque stelle. Con Tomasi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, la lista Tomasi presidente e Noi moderati.

Giani: “Grazie Toscana, sono emozionato. Per me è una straordinaria soddisfazione, vi ringrazio tutti”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa, a Firenze. “Ritengo – ha aggiunto – che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, col suo cervello e con i valori che questa regione esprime: libertà, democrazia e valori di giustizia sociale”.

