Dal 3 gennaio al via i saldi invernali anche in Calabria

Secondo le stime elaborate dal Centro studi di Confcommercio Calabria, potrebbe generare un giro d'affari complessivo compreso tra 110 e 130 milioni di euro

Al via domani anche in Calabria i saldi invernali 2026, appuntamento atteso da famiglie e imprese che, secondo le stime elaborate dal Centro studi di Confcommercio Calabria, potrebbe generare un giro d’affari complessivo compreso tra 110 e 130 milioni di euro.

Circa 500mila famiglie calabresi effettueranno acquisti durante questo periodo, con una spesa media pro-capite intorno ai 120 euro a persona (220/240 euro per famiglia), leggermente inferiore alla media nazionale, ma in linea con l’andamento dei consumi regionali. “L’impatto economico dei saldi – rileva Confcommercio – non sarà uniforme sul territorio regionale.

Le province con il maggior peso demografico e commerciale concentreranno la quota più rilevante del fatturato: Cosenza circa il 36% del totale regionale, pari a 40-47 milioni di euro; Reggio Calabria circa il 28%, pari a 31-38 milioni di euro; Catanzaro circa il 18%, pari a 20-24 milioni di euro; Crotone e Vibo Valentia circa il 9% ciascuna, pari a 10-12 milioni di euro per provincia. “I saldi invernali – sottolinea lo studio – confermano la centralità del comparto moda.

Domina l’abbigliamento con circa il 50% del fatturato complessivo; le calzature si attestano al 25%; seguono tessili per la casa e articoli sportivi con circa il 12% complessivo; gli accessori con il 10% e gli altri articoli al 3%.

“I saldi rappresentano un momento cruciale per il commercio di prossimità – sottolinea Confcommercio Calabria – soprattutto in una fase economica ancora complessa, nella quale famiglie e imprese devono confrontarsi con l’aumento dei costi e una crescente selettività nei consumi. Sostenere i negozi del territorio significa tutelare occupazione, qualità dell’offerta, legalità e coesione sociale”.

Confcommercio Calabria richiama infine l’attenzione “sull’importanza di acquisti consapevoli e informati, invitando i consumatori a verificare la correttezza degli sconti applicati, la chiarezza dei prezzi e il rispetto delle norme vigenti, diffidando di offerte irregolari o pratiche scorrette.

Un comportamento responsabile dei consumatori contribuisce infatti a preservare un mercato sano, trasparente e competitivo, a beneficio dell’intero sistema economico regionale”.