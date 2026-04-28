Gli Emirati Arabi Uniti: “Usciamo dall’OPEC”. La crisi energetica si aggrava

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi la loro decisione di uscire dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC e OPEC+), con effetto dal 1° maggio 2026. Lo riporta l’agenzia degli Emirati Wam.

“Questa decisione – viene spiegato – riflette la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti e il loro profilo energetico in evoluzione, che include investimenti accelerati nella produzione energetica nazionale, e rafforza il loro impegno a svolgere un ruolo responsabile, affidabile e lungimirante nei mercati energetici globali.

Si tratta di una “revisione completa della politica produttiva degli Emirati Arabi Uniti e della sua capacità attuale e futura, ed è basata sul nostro interesse nazionale e sul nostro impegno a contribuire efficacemente a soddisfare le esigenze urgenti del mercato”.

La responsabilità sovrana in una nuova era energetica

Sebbene la volatilità a breve termine, comprese le interruzioni nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, continui a influenzare le dinamiche dell’offerta, le tendenze di fondo indicano una crescita sostenuta della domanda globale di energia nel medio-lungo termine.

Un sistema energetico globale stabile dipende da un approvvigionamento flessibile, affidabile e a prezzi accessibili. Gli Emirati Arabi Uniti hanno investito per soddisfare la domanda in continua evoluzione in modo efficiente e responsabile, dando priorità alla stabilità, all’accessibilità economica e alla sostenibilità.

Questa decisione fa seguito a decenni di cooperazione costruttiva. Gli Emirati Arabi Uniti sono entrati a far parte dell’OPEC nel 1967 attraverso l’Emirato di Abu Dhabi e ne hanno mantenuto l’adesione anche dopo la formazione degli Emirati Arabi Uniti nel 1971. Durante tutto questo periodo, gli Emirati Arabi Uniti hanno svolto un ruolo attivo nel sostenere la stabilità del mercato petrolifero globale e nel rafforzare il dialogo tra i paesi produttori.

La decisione riflette un’evoluzione politica nell’approccio degli Emirati Arabi Uniti, che aumenta la flessibilità per rispondere alle dinamiche di mercato, continuando al contempo a contribuire alla stabilità in modo misurato e responsabile.

Un partner energetico affidabile e responsabile

Gli Emirati Arabi Uniti sono un produttore affidabile di alcuni dei barili più competitivi al mondo in termini di costi e con minori emissioni di carbonio, che svolgeranno un ruolo importante nel sostenere la crescita globale e la riduzione delle emissioni.

Dopo l’uscita, gli Emirati Arabi Uniti continueranno ad agire in modo responsabile, immettendo sul mercato una produzione aggiuntiva in maniera graduale e ponderata, in linea con la domanda e le condizioni di mercato.

Grazie a una base di risorse ampia e competitiva, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a collaborare con i partner per sviluppare le risorse, sostenendo la crescita e la diversificazione economica.

Questa decisione non altera l’impegno degli Emirati Arabi Uniti per la stabilità del mercato globale né il loro approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori. Al contrario, rafforza la capacità degli Emirati Arabi Uniti di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato.

Ribadiamo il nostro apprezzamento per gli sforzi compiuti sia dall’OPEC che dall’alleanza OPEC+ e auguriamo loro ogni successo. Durante il nostro periodo nell’organizzazione, abbiamo dato un contributo significativo e compiuto sacrifici ancora maggiori a beneficio di tutti. Tuttavia, è giunto il momento di concentrare i nostri sforzi su ciò che il nostro interesse nazionale ci impone e sul nostro impegno nei confronti dei nostri investitori, clienti, partner e mercati energetici globali. È su questo che ci concentreremo in futuro.

Un approccio equilibrato e lungimirante

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ribadito che le loro politiche di produzione saranno guidate dalla responsabilità e dalla stabilità del mercato, tenendo conto della domanda e dell’offerta globali.

Continuerà a investire lungo tutta la catena del valore energetico, compresi petrolio, gas, energie rinnovabili e soluzioni a basse emissioni di carbonio, per sostenere la resilienza e la trasformazione a lungo termine del sistema energetico.

Gli Emirati Arabi Uniti apprezzano oltre cinquant’anni di cooperazione con i loro partner e continueranno a impegnarsi attivamente a sostegno della stabilità dei mercati energetici globali.”, conclude l’articolo.

Abu Dhabi ha quasi dimezzato la sua produzione di greggio a marzo

Secondo il rapporto dell’organizzazione, Abu Dhabi ha quasi dimezzato la sua produzione di greggio a marzo, passando da 3,419 a 1,892 milioni di barili al giorno. Ciò è stato determinato dall’escalation del conflitto in Medio Oriente.

L’OPEC è un’alleanza di paesi esportatori di petrolio creata nel 1960. Controlla le quote di produzione per influenzare i prezzi globali del petrolio. Oltre agli Emirati Arabi Uniti, l’organizzazione comprende Algeria, Guinea Equatoriale, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Repubblica del Congo, Arabia Saudita e Venezuela.

Russia, Azerbaigian, Bahrein, Brunei, Brasile, Kazakistan, Malesia, Messico, Oman, Sud Sudan e Sudan cooperano con loro nel formato allargato OPEC+. Partecipano a iniziative congiunte, tra cui i tagli alla produzione. Insieme, questi paesi producono circa la metà del petrolio mondiale.

Petrolio a 110 dollari al barile, ripercussioni globali

Intanto il petrolio sale a 110 dollari al barile e probabilmente la decisione degli Emirati farà crescere il prezzo. Le ripercussioni possono aggravare la congiuntura internazionale, già negativa, con un peggioramento dell’attuale crisi energetica, almeno per l’Ue, dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz. Sullo sfondo emerge uno “scontro” con l’Arabia Saudita, concorrente degli Emirati.

La Russia continua a fornire petrolio nonostante la crisi energetica, ha affermato Peskov.

La Russia continua a fornire petrolio nonostante la crisi energetica, con la domanda di petrolio in aumento e l’offerta sul mercato globale in calo, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

“La Russia continua a fornire petrolio. La domanda è in crescita, ma la quantità di petrolio offerta sul mercato non aumenta, anzi, si sta riducendo”, ha dichiarato ai giornalisti, rispondendo a una domanda di RIA Novosti in merito all’eventualità che Mosca intenda offrire ai suoi partner OPEC+ soluzioni aggiuntive a seguito del rinnovato blocco dello Stretto di Hormuz.

L’aggressione statunitense e israeliana contro l’Iran ha portato al blocco di fatto dello Stretto di Hormuz, una rotta fondamentale per le forniture di petrolio e gas naturale liquefatto dai paesi del Golfo Persico al mercato mondiale, e ha anche inciso sul livello delle esportazioni e della produzione petrolifera nella regione.