Bufera sulla grazia a Minetti, il Colle chiede verifiche urgenti. Lei: “Su di me notizie false”

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Esplode il “caso Minetti”. Oggi con un’inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, fino al 1999 chiamato di Grazia e Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nordio su “supposte falsità” nell’istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. La grazia a Nicole Minetti, famosa per la vicenda di “Ruby rubacuori” spacciata come nipote del presidente egiziano Mubarak, ha di fatto cancellato le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato (per i processi Rimborsopoli e Ruby ter) che Minetti avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali.

La bolla è scoppiata dopo un’inchiesta del “Fatto Quotidiano” che ha snocciolato una serie di elementi non lusinghieri sulla vita attuale di Minetti e avanzando dubbi sulla regolarità dell’adozione di un minore con gravi problemi di salute. Aspetto, quest’ultimo, che sarebbe stato determinante nel via libera alla grazia.

In sostanza, secondo il quotidiano, Minetti avrebbe dichiarato il falso nella richiesta di grazia. La replica di Minetti arriva dopo qualche ora ed è decisa: “le informazioni diffuse sono prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare”, ha fatto sapere annunciando iniziative legali.

Oggi comunque, con la secca lettera al ministro della Giustizia, il presidente – che non ha sentito direttamente Nordio – vuole che sia fugato ogni dubbio con la massima celerità. Dai toni del comunicato del Colle emerge l’irritazione del capo dello Stato anche se al Quirinale si spiega che non si tratta di una presa di posizione pro o contro avendo come metro di valutazione solo le circa 50 cartelle dell’istruttoria costruita dalla procura di Milano. Documento che indicava come Minetti avesse cambiato radicalmente vita anche dopo essere diventata la compagna di Giuseppe Cipriani junior (anche lui finito nel mirino del Fatto che racconta che sarebbe “socio” di Epstein), famiglia famosa nel mondo per l’Harry’s bar.

Fonti del Quirinale infatti hanno sottolineato come il presidente della Repubblica “non disponga di autonomi strumenti di indagine per accertare i fatti che vengono prospettati e fonda la propria decisione sui documenti che gli vengono sottoposti nonché sulle valutazioni formulate a tal proposito dall’autorità giudiziaria e dal Ministro della giustizia”.

Chiaro quindi che la palla è stata rispedita con precisione a Carlo Nordio che ha garantito una prima risposta in 24 ore. E che è arrivata in maniera criptica in serata: “in relazione alla procedura di grazia che ha interessato la signora Nicole Minetti, il ministero della Giustizia dà notizia che nessuno degli elementi negativi presentati in recenti articoli di stampa consta agli atti della procedura”.

In sostanza, sembra di capire, ciò che è arrivato a via Arenula dalla procura non conteneva niente delle cose “negative” scritte dal “Fatto Quotidiano”. Come è chiaro non si tratta di una smentita al quotidiano. Ma che le verifiche siano partite – e dovranno essere scrupolose – lo si evince anche da una nota della procura di Milano che si è subito attivata: “abbiamo avanzato la richiesta, come procura generale, e siamo in attesa del ministero della Giustizia, di ricevere l’autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergendo”, ha fatto sapere il sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, Gaetano Brusa. Autorizzazione che è arrivata in serata.

Non sarà facile e, probabilmente, non veloce ottenere risposte visto che la procura attende, sempre dal ministero, il via libera ad indagare all’estero, più precisamente in Uruguay dove la coppia Minetti-Cipriani vive una parte dell’anno. Il mondo della politica assiste più o meno silenziosamente a questo caso davvero particolare anche se l’opposizione ne approfitta per sparare contro un ministro, Carlo Nordio, già indebolito dalla sconfitta referendaria e dalle dimissioni forzate della sua capo gabinetto Giusi Bartolozzi.

“Cosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c’è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente dannosa e il dicastero appare privo di guida e controllo”, attacca il Pd con la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani.

L’editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano del 28 Aprile 2026

GRAZIA, GRAZIELLA…

“Ora che Mattarella ha letto il Fatto, ha capito di essere stato buggerato sulla grazia frettolosa e clandestina alla Minetti e ha scaricato Nordio che gli aveva confezionato il pacco farlocco, la cosiddetta informazione può finalmente raccontare agli italiani quello che i lettori del Fatto sanno da diversi giorni. E cioè le testimonianze su santa Nicole piena di grazia in veste di madame di squillo tra Ibiza e l’Uruguay; sul fidanzato Cipriani filantropo dei due mondi ed ex socio di Epstein dedito all’import-escort; e il povero orfanello da curare che puzza tanto di kid washing: ha entrambi i genitori, pare sia già stato curato e comunque non subirebbe alcun danno se la Minetti scontasse la pena ai servizi sociali. C’è tempo per scoprire chi ha sbagliato di più fra la Procura generale di Milano e il ministero della Giustizia, che hanno timbrato la pratica senza verifiche, e Mattarella, unico italiano rimasto a prendere sul serio Nordio. Ma lo scandalo verrà studiato come uno dei punti più bassi della storia dell’informazione. Mentre il Fatto indagava su una grazia piena di buchi, tutti gli altri media prendevano per oro colato le veline ufficiali e manganellavano il nostro giornale che si permetteva di passarle al setaccio.

Su Rep, giuristi strappalacrime si bevevano le “ragioni dell’umanità”; cronisti boccaloni narravano della nuova Maria Goretti che trasloca in Uruguay “per seguire l’amore” e “avviare iniziative a favore dell’infanzia” e adesso “passa ore in un doposcuola alla Caritas nella chiesa di San Marco tra bambini che fanno i compiti e famiglie in difficoltà”; Francesco Merlo, per santificare l’uomo del Colle, beatificava per contagio pure la igienista dentale per il suo “aggraziato ingresso al Consiglio regionale lombardo”, dove si era rivelata la “migliore di tutti”, quindi “Mattarella ha graziato la grazia” (e anche un po’ la graziella). Il Corriere turibolava: “La protesta social non turba il Quirinale. La giornata del presidente ‘sereno, convinto di aver fatto la cosa giusta’” e intervistava la Pg Nanni “ferita dalla malafede di chi vede favoritismi”. Il Giornale incensava “la grazia legittima” e sparava sul Fatto (“campionario di falsità”). L’Unità ci dava dei “vigliacchi” che scrivono “sciocchezze atroci”. Il Domani tagliava corto: “Nessuno scandalo o favoritismo per Minetti. I fatti smentiscono la versione complottista. Con Mattarella al Colle, la salute dei congiunti è stata molte volte decisiva nella concessione della grazia”. Il Messaggero superava tutti: “La showgirl (sic, ndr) si fidanza con l’imprenditore Cipriani e dal loro amore nel 2018 è nato un figlio”. Previa apparizione dell’arcangelo Gabriele. Poi ieri, al segnale convenuto del Colle, si sono strappati tutti il bavaglio che si erano messi da soli.”