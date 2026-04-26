Elezioni amministrative, presentate le liste. In Calabria si voterà in 79 comuni

Reggio Calabria e Crotone i capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare il consiglio comunale il 24 e il 25 maggio. Tra gli altri centro più grossi, San Giovanni in Fiore, Castrovillari e Palmi, fino a Cirò Marina e a Taurianova.

In Calabria saranno 79 su 404 i Comuni che dovranno rinnovare il proprio Consiglio comunale: 17 in provincia di Catanzaro, 22 nel Cosentino, 6 in provincia di Crotone, 13 nel Vibonese e 21 coinvolti nel territorio reggino. Il voto è in programma il 24 e il 25 maggio. L’eventuale turno di ballottaggio, invece, è stato fissato per il 7 e l’8 giugno.

A Reggio per il dopo Falcomatà sono quattro i candidati a sindaco: il sindaco f.f. Domenico Battaglia per il centrosinistra con 6 liste, il deputato Francesco Cannizzaro (Forza Italia) per il centrodestra con dodici liste a supporto e poi, come rappresentanti civici, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Tornano dopo alcuni anni le circoscrizioni.

Un poker di aspiranti alla fascia tricolore anche a Crotone. Si tratta dell’uscente Vincenzo Voce, che guida con sei liste uno schieramento di centrodestra; Giuseppe Trocino dell’alleanza progressista con quattro simboli; Vito Barresi, sostenuto da una alleanza civica, e Fabrizio Meo, pure lui un indipendente.

Possibilità di doppio turno, oltre che a Reggio e Crotone, anche a Palmi, dove si fronteggeranno Francesco Cardone e Giovanni Calabria; a Castrovillari dove la sfida per la corsa alla poltrona di sindaco sarà tra Ernesto Bello, Luca Donadio, Anna De Gaio ed Eugenio Salerno, mentre a San Giovanni in Fiore, la successione della Succurro sarà una sfida tra Marco Ambrogio (marito del sindaco uscente, ora consigliere regionale), Luigi Candalise, Antonio Barile, Giuseppe Belcastro e Stefania Fratto.

Si voterà invece con il sistema maggioritario a Cirò Marina e a Taurianova, centri scesi poco sotto la soglia del 15mila residenti. E si torna alle urne anche a Tropea: la perla turistica del Tirreno spera così di lasciarsi definitivamente alle spalle la parentesi commissariale e l’onta dello scioglimento.

Focus su Reggio Calabria

Sono 4 i contendenti alla carica di sindaco di Reggio Calabria supportati da ben 21 liste. Ben 12 sono quelle che spingono il candidato di centrodestra, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, che ha l’appoggio anche di Azione.

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, subentrato a Giuseppe Falcomatà dopo la sua elezione a consigliere regionale, è sostenuto da 8 liste di area riformista.

In lizza anche due civici, l’imprenditore ed editore Edoardo Lamberti Castronuovo, con due liste, e Saverio Pazzano con una. A Reggio, dopo la loro abolizione nel 2010 ed il recente ripristino, si voterà anche per i Consigli di circoscrizione, cinque, con un candidato a presidente per ciascuna coalizione e 16 candidati per ciascuna lista.

A sostegno di Cannizzaro sono schierate le liste di Forza Italia, Cannizzaro Sindaco, Alternativa Popolare, Reggio Futura, Lega, Ogni giorno Reggio Calabria, Insieme si può, Reggio protagonista, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Azione, Democrazia Cristiana Libertas/Unione di Centro. Battaglia è sostenuto da Battaglia Sindaco per Reggio, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Lista Reset, La Svolta, Avanti – Casa Riformista. Per Eduardo Lamberti Castronuovo ci sono Cultura è Legalità e Reggio Normale mentre per Pazzano La Strada.

Tanti i consiglieri e gli amministratori uscenti presenti tra i candidati al Consiglio. Lamberti Castronuovo candida l’ex consigliere metropolitano con delega alla sanità, Filippo Bova, che inizialmente era stato indicato come possibile candidato unitario alla carica di Sindaco per il centrosinistra.

L’uscente Voce prova il bis a Crotone

Si delinea il quadro per la corsa al consiglio comunale di Crotone. Sono tre i candidati a sindaco e 339 quelli alla carica di consigliere comunale, divisi in undici liste, dopo la chiusura della presentazione delle liste.

Il numero complessivo però, potrebbe salire ulteriormente, visto che la composizione della lista a sostegno del quarto candidato sindaco Vito Barresi non è stata ancora resa nota ufficialmente e non è ancora ufficiale l’accoglimento da parte degli uffici elettorale del Comune della sua presentazione.

Il sindaco uscente Vincenzo Voce – all’epoca eletto come esponente civico – schiera attualmente l’esercito più numeroso, composto da ben 192 candidati distribuiti in sei formazioni politiche: Fratelli d’Italia, Forza Italia-Libertà è democrazia, e le civiche Progetto in Comune KR, Crescere, Valorizziamo Crotone e Insieme.

La coalizione è caratterizzata da una massiccia presenza femminile, con 88 candidate, con Fratelli d’Italia che guida questa speciale classifica schierandone diciassette. Dal punto di vista politico e amministrativo, la peculiarità di questo schieramento è la discesa in campo di gran parte dell’attuale Giunta e di molti consiglieri uscenti.

Sull’altro fronte il candidato Giuseppe Trocino è sostenuto dall’Alleanza Progressista, che mette in campo 119 aspiranti consiglieri suddivisi in quattro liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Città Futura e Trocino Sindaco. La coalizione si fa notare per un’apertura trasversale e per candidature dal forte impatto civico e sociale. Nelle file del Partito Democratico spicca il nome di Mustapha El Aoudi, l’ambulante diventato un vero e proprio eroe cittadino per aver salvato la vita a un medico dell’ospedale aggredito nel 2018. Il Movimento 5 Stelle, pur essendo il partito più votato nella coalizione alle ultime regionali, presenta una rosa di 23 candidati nei quali accoglie anche esponenti di Demos.

Punta sul rinnovamento totale l’avvocato Fabrizio Meo, in corsa con un’unica lista civica denominata Diritti e Salute e composta da 28 candidati. La formazione vanta un equilibrio di genere perfetto centrando l’obiettivo del 50% con quattordici donne e quattordici uomini. Il dato politico di maggiore rottura rispetto agli altri schieramenti è l’assenza totale di consiglieri uscenti tra le sue file.