La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha notificato un invito a dedurre a otto persone, tra i quali tre dirigenti medici di una struttura sanitaria pubblica di Catanzaro, ai quali addebita a vario titolo un danno erariale complessivo di 3.114.944 euro a carico dell’Asp di Catanzaro.

Contestualmente ha chiesto e ottenuto dal presidente della Sezione giurisdizionale regionale il sequestro conservativo dei beni, fino a concorrenza delle somme addebitabili a ciascuno, nei confronti del legale rappresentante di una delle due società fornitrici e di due dirigenti medici della struttura.

Dalle indagini, condotte dalla Guardia di finanza, sarebbe emersa l’indebita erogazione di rimborsi per la fornitura di protesi acustiche a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di una documentazione sanitaria ideologicamente o materialmente falsa.

La Procura contabile ritiene che i legali rappresentanti di due società, operanti nella commercializzazione di protesi acustiche, con il concorso di medici specialisti abilitati alla prescrizione e al collaudo degli ausili a carico dell’Asp, si sarebbero serviti delle rispettive strutture aziendali per far confluire sulle proprie società i flussi finanziari pubblici destinati all’assistenza protesica.

I soggetti coinvolti avrebbero predisposto e utilizzato in modo sistematico prescrizioni specialistiche, esami audiometrici, verbali di collaudo e altra documentazione sanitaria falsi. Avrebbero così simulato il regolare svolgimento dell’iter amministrativo previsto dalla normativa sull’assistenza protesica e indotto l’Azienda sanitaria provinciale ad autorizzare e liquidare prestazioni non dovute. Le pratiche interessate sarebbero circa 2.970, gestite tra gennaio 2022 e novembre 2024.