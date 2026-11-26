Sarebbe un uomo residente nel Reggino il responsabile della rapina all’ufficio postale di Settingiano (Catanzaro), avvenuta il 31 maggio 2025, quando un impiegato è stato immobilizzato e sono stati rubati 250mila euro.

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è accusato di rapina e sequestro di persona.

Secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe agito con il supporto di un complice, nel frattempo deceduto per cause naturali, rimasto ad attenderlo all’esterno a bordo di un’autovettura. Una volta entrato nell’ufficio postale, con il volto coperto da occhiali e scaldacollo, armato di pistola, l’uomo avrebbe intimato all’impiegato di riempire uno zaino con il denaro custodito presso lo sportello e con quello contenuto nella cassaforte. Dopo aver ottenuto il contante, prima di fuggire, avrebbe immobilizzato il responsabile dell’ufficio postale usando fascette da elettricista, per impedirgli di chiedere aiuto.

Durante la perquisizione a casa dell’uomo i militari hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 rubata nel 2011 in provincia di Varese; un’altra Beretta calibro 9 corto con matricola abrasa; una pistola a salve privata del tappo rosso in modo da sembrare un’arma vera; 77 cartucce di varia tipologia e calibro e quattro razzi da segnalazione.