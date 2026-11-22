La 31ª Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( COP31 ), ospitata ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 22 novembre 2026, si è conclusa con un nulla di fatto sul fronte politico. Dopo negoziati protrattisi per oltre 44 ore oltre la chiusura ufficiale prevista — diventando così il vertice sul clima più lungo della storia dell’ONU — i quasi 200 Paesi partecipanti non sono riusciti a trovare un consenso su una dichiarazione finale condivisa (Cover Decision ).

Il nodo dei combustibili fossili

Il vertice, guidato dal ministro dell’Ambiente turco Murat Kurum in qualità di Presidente della conferenza e dall’australiano Chris Bowen come Presidente dei negoziati, si era aperto con l’obiettivo dichiarato di passare dalle promesse all’attuazione concreta. Tuttavia, le trattative si sono arenate sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

L’ultima bozza di compromesso presentata dalla presidenza turca ometteva qualsiasi riferimento esplicito all’abbandono di carbone, petrolio e gas, puntando invece su soluzioni come la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e sull’elettrificazione. Questa impostazione ha scatenato una netta opposizione.

Il fronte del “no”: L’Unione Europea, il Regno Unito e diverse nazioni particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici (tra cui le Isole Marshall, Panama, Vanuatu e Belize) hanno respinto il testo. Il ministro irlandese per il Clima Darragh O’Brien, intervenuto a nome della presidenza di turno dell’UE, ha definito la bozza inaccettabile perché non allineata alle evidenze scientifiche e ha denunciato il blocco imposto dagli Stati produttori di petrolio.

La posizione dei Paesi produttori: L’Arabia Saudita e altre nazioni arabe hanno insistito affinché nessuna fonte energetica venisse esclusa a priori, difendendo il ruolo degli idrocarburi nello sviluppo economico. L’assenza degli Stati Uniti: Il peso negoziale del vertice è stato ulteriormente indebolito dalla mancata partecipazione ufficiale degli Stati Uniti ai colloqui.

Di fronte a “linee rosse invalicabili”, come le ha definite il negoziatore australiano Chris Bowen, il presidente Murat Kurum ha preso atto della mancanza di unanimità in assemblea plenaria, chiudendo formalmente il vertice senza l’adozione del patto politico finale.

Finanza climatica e iniziative parallele

Oltre allo scontro sulle fonti fossili, i negoziatori non sono riusciti a concordare un obiettivo economico vincolante per triplicare i finanziamenti destinati all’adattamento climatico dei Paesi in via di sviluppo, lasciando insoddisfatte le richieste delle economie emergenti e dei piccoli Stati insulari.

Nonostante lo stallo diplomatico complessivo, a margine della conferenza sono state avviate alcune iniziative settoriali, tra cui un piano congiunto promosso dalle istituzioni finanziarie per lo sviluppo di Regno Unito, Norvegia e Canada volto a mobilitare 10 miliardi di dollari entro il 2030 per le energie rinnovabili e le reti elettriche nei mercati emergenti.

Un sistema da ripensare

Il fallimento della COP31 riapre il dibattito sull’efficacia stessa dei vertici climatici delle Nazioni Unite. Al termine della plenaria, il segretario esecutivo dell’UNFCCC Simon Stiell ha riconosciuto la necessità di trarre insegnamento da quanto accaduto ad Antalya, annunciando una riflessione sul meccanismo decisionale basato sul consenso unanime, sempre più esposto ai veti incrociati in un contesto geopolitico frammentato.