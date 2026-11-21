La riapertura dello Stretto di Hormuz non è in discussione finché non saranno soddisfatte le richieste dell’Iran, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi citato dai media arabi.

“La nostra posizione è chiara: finché le richieste dell’Iran non saranno soddisfatte, la questione dello Stretto di Hormuz e della sua riapertura è irrilevante”, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana.

Secondo Araghcni, Teheran ha sempre affermato di essere aperta ai negoziati tanto quanto alla difesa. A detta del ministro, la visita di una delegazione qatariota a Teheran non è nulla di insolito, poiché i mediatori tra Iran e Stati Uniti si recano regolarmente a Teheran per trasmettere idee e proposte.

Una delegazione del Qatar ha tenuto colloqui a Teheran nella notte tra sabato e domenica.

Il 15 novembre, il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato che l’Iran aveva perso fiducia nel processo negoziale con gli Stati Uniti, ma ha comunicato ai mediatori la propria disponibilità a risolvere la crisi e ad aprire lo Stretto di Hormuz, a condizione che Washington soddisfacesse sette requisiti. Il 17 novembre, il Ministero degli Esteri del Qatar ha annunciato un nuovo incontro con la controparte iraniana nell’ambito degli sforzi di mediazione. Tuttavia, come riportato da Al Arabia, non si è giunti ad alcuna svolta diplomatica.