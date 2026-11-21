Istigazione al suicidio. È questa l’ipotesi di reato per la quale la Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo sulla morte di Gianni De Gennaro. Si tratta, secondo quanto riferito da fonti giudiziarie all’Adnkronos, di un atto dovuto, necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti investigativi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’arma è stata trovata accanto al corpo di De Gennaro, all’interno dell’abitazione di via vicinale delle Querciolaie. L’ex dirigente era arrivato nella casa di campagna nella serata di venerdì 20 novembre e da quel momento non aveva più risposto al telefono. A far scattare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il silenzio dell’uomo. Le forze dell’ordine, raggiunta la villa, un edificio di due piani, hanno fatto la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e predisposto posti di blocco lungo la strada di accesso alla proprietà, su entrambi i lati. Presenti anche il medico legale e, intorno alle ore 13 sono arrivati anche due reparti dei Ris per i rilievi scientifici.

La procuratrice capo della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Rosa Volpe, ha raggiunto la zona per effettuare un sopralluogo e assumere il coordinamento delle indagini. Le prime attività sono state avviate dalla Procura di Grosseto, diretta da Maria Navarro.

Il legale Bertorotta: “Conseguenza di accuse infamanti”

Il suicidio di Gianni De Gennaro, all’Adnkronos l’avvocato Francesco Bertorotta che, con il legale Franco Coppi, difendeva l’ex capo della polizia, “può essere la conseguenza di accuse infamanti, gettate in pasto all’opinione pubblica”. I due si conoscevano “da oltre 15 anni” e c’era un rapporto “non solo professionale, ma anche personale”. Il legale si dice poi “distrutto” e “poco lucido per il dolore”.

“Sono addolorato per quanto accaduto ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito” ha detto l’altro legale, il professor Franco Coppi. Contro un’accusa, che mette in discussione tutto il suo percorso professionale, la sua è stata una scelta coerente”, aggiungendo che “ieri abbiamo trascorso l’intera mattinata insieme per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento a oggi per proseguire la discussione sulla sua difesa”.