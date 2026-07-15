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16 Luglio 2026
Home CALABRIA CATANZARO Affitti non riscossi dall’Aterp in Calabria, danno erariale per 4,4 milioni

Affitti non riscossi dall’Aterp in Calabria, danno erariale per 4,4 milioni

Dalla Corte dei Conti invito a dedurre a 9 dirigenti, indagini della Guardia di finanza

di
Red Calabria
-
Carlomagno

La Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a nove dirigenti dell’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (Aterp) Calabria un invito a dedurre con cui è stato loro contestato un presunto danno erariale pari a circa 4 milioni e quattrocentomila euro.

Le indagini, affidate agli investigatori del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Catanzaro della Guardia di Finanza, sono consistite, in particolare, nell’esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire, da un lato, la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà dell’ente e, dall’altro, alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute ovvero per la risoluzione dei contratti stipulati e la conseguente restituzione dell’immobile.

Gli accertamenti istruttori svolti, condotti attraverso numerose acquisizioni documentali, dichiarazioni di soggetti informati sui fatti e analisi del materiale raccolto, hanno consentito di attribuire presunte responsabilità a carico di nove dirigenti e referenti del distretto di Catanzaro per non avere, a vario titolo, adottato tempestivamente le misure necessarie per contrastare la crescente morosità degli assegnatari degli alloggi pubblici e recuperare i crediti vantati dall’ente; crediti che, a causa dell’inerzia, si sono ormai in larga parte prescritti, risultando definitivamente irrecuperabili.

L’istruttoria è stata eseguita dalla Procura della Corte dei conti, coordinata dal pubblico ministero, Costantino Nassis, con il contributo investigativo dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro.

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