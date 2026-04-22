Dramma a Catanzaro, primario: “Condizioni bambina sono critiche ma stabilizzate”

Sono critiche ma stabilizzate le condizioni di Maria Luce, la bambina di quasi 6 anni gettata nel vuoto dal terzo piano di uno stabile di Catanzaro dalla madre 46enne, Anna Democrito, insieme ai fratellini di 4 anni e di 4 mesi morti insieme alla donna, che si è gettata a sua volta.

Lo ha detto la dottoressa Stefania Faragò, primario del reparto di terapia intensiva del presidio “Pugliese” dell’Azienda ospedaliera universitaria Dubecco di Catanzaro leggendo il bollettino medico.

La bambina sarà trasferita nelle prossime ore all’ospedale Gaslini di Genova.

“La paziente – ha detto la dottoressa – è in prognosi riservata per aver riportato un trauma da caduta dall’alto. Le sue condizioni cliniche sono apparse sin da subito critiche ed è stato necessario stabilizzare le lesioni più minacciose per la vita. Le attuali condizioni sono critiche ma stabilizzate.

Secondo i protocolli per la rete di emergenza pediatrica nazionale la bambina verrà trasferita nelle prossime ore presso un centro ultra-specialistico di terzo livello individuato nel Gaslini di Genova per il proseguo delle cure”.