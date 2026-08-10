Violento terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, crolli e decine di morti

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Un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia occidentale lunedì, causando numerosi e crolli in cui, secondo un bilancio provvisorio, sono morte almeno 21 persone nella città di Pereira e di altre tre a Manizales, e diversi sono rimasti feriti.

Il terremoto si è verificato intorno alle 7:34 ora locale (le 14.34 in Italia) con epicentro a San José del Palmar, un comune nella provincia di Chocó. La profondità è di oltre 90 chilometri.

L’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (UNGRD), citata dal media Elespectador, riferisce di essere in contatto costante con i diversi comuni per verificare i danni, mentre i primi rapporti indicano gravi danni strutturali nella regione del Chocò.

Da parte sua, l’Autorità marittima colombiana (Dimar) ha escluso qualsiasi minaccia di tsunami per la costa pacifica colombiana dopo il terremoto, sebbene le ispezioni siano ancora in corso.

“Ci sono stati crolli in alcune zone e, naturalmente, alcune persone sono rimaste intrappolate. Tuttavia, siamo già qui con l’esercito, impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle necessarie evacuazioni. Diversi comuni hanno subito danni. A Calima-El Darién, purtroppo, abbiamo perso tre bambini a causa del crollo di un muro; a Zarzal, anche una persona ha perso la vita. A Buenaventura i danni sono ingenti, ma non si segnalano feriti. Danni significativi si registrano anche a Riofrío e Calima-El Darién. La situazione è grave e stiamo lavorando per risolverla”, ha dichiarato il governatore.

Contemporaneamente, avanza il Posto di Comando Unificato, da dove viene effettuata la valutazione degli effetti sul territorio e vengono coordinate le azioni di risposta e di supporto ai comuni colpiti dall’emergenza.

Interruzioni della rete ospedaliera

A seguito del forte terremoto con epicentro a San José del Palmar, Chocó, la Segretaria alla Sanità del dipartimento, María Cristina Lesmes, ha riferito la valutazione preliminare della situazione nella rete sanitaria della Valle del Cauca. “Si registrano danni isolati. Stiamo cercando di stabilire un contatto radio con tutti gli ospedali. Sappiamo che ci sono tre feriti a El Cairo, due morti a Zarzal e il crollo di un edificio universitario a Calima El Darién”.

Ha inoltre segnalato danni strutturali a Cali. “Forse il danno più significativo riguarda l’Ospedale Universitario di Valle; la Fondazione Valle de Lili funziona perfettamente e al momento non ho altri problemi. Ci sono persone ricoverate in ospedale con ferite lievi e abbiamo appena iniziato a contare i decessi”, ha osservato il Segretario Lesmes.