Dramma a Catanzaro, la piccola Maria Luce è arrivata al Gaslini di Genova

La bambina di quasi 6 anni, Maria Luce, coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è arrivata all’Istituto Giannina Gaslini di Genova alle 2 della scorsa notte. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata. Lo scrive nel bollettino medico la direzione del pediatrico genovese.

Il trasferimento si è concluso con esito positivo nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasferimento verso Genova, assicurando in ogni fase le più elevate condizioni di sicurezza e continuità assistenziale – prosegue la nota dell’ospedale -.

L’esito favorevole dell’operazione e la stabilità clinica della paziente sono il risultato di una sinergia d’eccellenza con l’équipe dell’ospedale di Catanzaro, che ha tempestivamente eseguito le manovre salvavita necessarie a contenere le gravissime lesioni riportate, rendendo possibile il trasferimento. Determinante si è rivelato anche il contributo dell’Aeronautica Militare, 31° Stormo, che ha garantito un trasporto sanitario di carattere eccezionale, assicurando la piena continuità delle cure e la massima sicurezza durante il volo verso Genova. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in relazione all’evoluzione del quadro clinico”.