Gambizzò un operaio mentre lavorava, arrestato

Con un’arma da fuoco ha sparato contro un operaio che stava lavorando in strada, colpendolo alla gamba. Il fatto è successo lo scorso 25 novembre.

Protagonista un uomo cosentino che oggi è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza con l’accusa di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi cladenstine.

Il presunto autore é stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico su ordine del giudice che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, in seguito alle indagini dei militari. Non si hanno ancora notizie sul movente del ferimento.