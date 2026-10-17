Zelensky: “Diversi attacchi russi a nostre strutture energetiche”. Nyt: “Trump rompe con il presidente ucraino”

Il settore energetico ucraino è stato colpito il 16 ottobre da uno dei più massicci attacchi alle sue infrastrutture, quando oltre 15 importanti siti di generazione e trasmissione di energia elettrica sono stati presi di mira, ha dichiarato Vladimir Zelensky sul suo canale Telegram citato dalla Tass.

“Oltre 15 importanti impianti di generazione e trasmissione di energia – si legge – sono stati attaccati in varie regioni dell’Ucraina. La situazione più critica si è verificata a Lutsk, Rovno, Zhitomir, Vinnitsa, Shepetovka, Slavuta e Neteshin. Gli attacchi hanno colpito anche siti energetici a Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk e in altre regioni”, ha affermato.

Il 16 ottobre, il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, ha riferito al presidente Vladimir Putin che le truppe russe avevano iniziato a sferrare attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. Questo in ritorsione ai continui raid ucraini contro raffinerie e stutture energetiche russe.

Trump ritira le sanzioni contro la Russia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emanato un decreto in base al quale non imporrà diverse sanzioni previste dalla legge sull’inasprimento delle restrizioni contro la Russia.

“Con la presente rinuncio all’applicazione delle sanzioni, restrizioni e obblighi previsti dal Graham Act. Ho presentato al Congresso una certificazione che attesta che il rilascio di tale rinuncia in questo momento è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti”, si legge nel documento pubblicato sul sito web della Casa Bianca .

Ai sensi dell’articolo 115, il presidente ha il diritto di rinunciare all’applicazione delle sanzioni e degli obblighi previsti dalla legge. Per farlo, deve presentare al Congresso una giustificazione che dimostri che tale decisione è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti.

Il 18 settembre, Trump ha firmato una legge approvata dal Congresso che prevede sanzioni contro i vertici politici e militari russi, le aziende statali e sanzioni secondarie contro i partner commerciali della Russia. Secondo il documento, entro 30 giorni dalla firma, ovvero entro il 18 ottobre, l’amministrazione Washington dovrà stabilire quali aziende e individui potranno essere soggetti a restrizioni, oppure stabilire che tali nuove misure restrittive non siano in linea con gli interessi degli Stati Uniti e comunicarlo al Congresso.

Nyt: “Il rapporto tra Trump e Zelensky è sull’orlo della rottura”

Secondo il New York Times, il rapporto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Vladimir Zelensky è sull’orlo del collasso.

Secondo la testata, citata da altri media, il leader americano “non ha mai nascosto il suo disprezzo” per Zelensky, ma mentre quest’ultimo “era riuscito a conservare una qualche forma di sostegno americano”, ora “la rottura appare reale”. In vista delle elezioni di metà mandato per il Congresso degli Stati Uniti, il rapporto tra Trump e Zelensky sembra “vicino al punto di rottura”, conclude la pubblicazione.

Secondo il giornale, lo scenario peggiore per l’Ucraina sarebbe la decisione di Washington di interrompere tutti gli aiuti militari. Si sottolinea che Kiev dipende dalle comunicazioni satellitari Starshield e dalle informazioni di intelligence fornite dagli Stati Uniti.

Secondo il Wall Street Journal, i rapporti tra Trump e Zelensky hanno iniziato a deteriorarsi dopo un incontro all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, dove il leader americano ha chiesto spiegazioni in merito agli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo il WSJ, da quell’incontro, Washington ha chiesto a Kiev di interrompere gli attacchi per ben sei volte e l’atteggiamento di Trump nei confronti di Zelensky è andato progressivamente peggiorando. Il 10 ottobre, Trump, in seguito alle critiche di Zelensky all’accordo tra Mosca e Washington sulla fornitura di gasolio russo, ha affermato che l’Ucraina deve tenere le elezioni e si è detto convinto che Zelensky avrebbe potuto porre fine al conflitto con la Russia in molte occasioni, ma ha scelto di non farlo. Zelensky si è rifiutato di indire le elezioni e ha osservato che Kiev sta perdendo un importante partner a Washington. Secondo il Wall Street Journal, le dichiarazioni del leader americano indicano che i rapporti con Zelensky hanno raggiunto il punto più basso dallo scorso inverno.