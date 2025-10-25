Giovane nascondeva oltre due kg di droga in mansarda, in carcere

Durante un servizio antidroga effettuato a Corigliano-Rossano e precisamente nella frazione marina di Schiavonea, i carabinieri della locale Sezione operativa del reparto territoriale e delle unità cinofile antidroga, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato in flagranza un 25enne del posto, accusato di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

L’abitazione del giovane era stata individuata dai militari per un potenziale stoccaggio di sostanza stupefacente, ragione per la quale i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

In un locale attiguo all’abitazione è stata trovata una modica quantità di marijuana, mentre il grosso dello stupefacente è stato recuperato nel piano mansardato della casa. Il fiuto del cane antidroga ha permesso di trovare il nascondiglio dove era stato occultato lo stupefacente, nonostante questo fosse stato preventivamente coperto e custodito in delle buste di cellophane sottovuoto.

La conseguente verifica ha permesso di accertare che nell’incavo individuato erano stati occultati ben 20 panetti di hashish, per un peso complessino superiore ai 2 kg.

Il ragazzo gravemente indiziato della detenzione dello stupefacente è stato arrestato e associato presso il carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.