Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è verificata alle ore 22.58 a 4 km da Capistrano, centro dell’entroterra vibonese a cavallo con la provincia di Catanzaro.

Secondo l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una profondità di circa 38 chilometri.

Non si segnalano al momento danni a cose o persone. Il sisma, oltre che nella provincia vibonese, è stata avvertita anche in quella reggina, catanzarese e cosentina. Nei centri attorno all’epicentro e non solo molta gente è scesa in strada in preda al panico e per timore di repliche. La protezione civile regionale si è attivata per monitorare la situazione.