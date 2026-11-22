È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte in via Bendicenti a Cosenza.

La vittima è un 63enne, deceduto subito dopo il ricovero in ospedale dove era stato portato.

L’uomo, insieme ad una donna, era a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura.

Nello scontro sono rimaste ferite la donna che viaggiava insieme alla vittima e la conducente della seconda auto. Entrambe sono state portate nell’ospedale Annunziata con fratture e traumi vari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per risalire alle cause.