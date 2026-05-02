Il Riesame conferma il carcere per l’ex vicepresidente provincia Crotone Manica

Il Tribunale del Riesame ha rigettato i ricorsi presentati dalle difese nell’ambito dell’operazione Teorema sulla presunta corruzione negli appalti dell’ente intermedio, confermando interamente l’impianto accusatorio e le misure cautelari originariamente emesse dal gip.

Resta in carcere Fabio Manica, ex vicepresidente della Provincia di Crotone, ritenuto dagli investigatori la figura centrale e di vertice del presunto sodalizio criminale.

Oltre a lui, la misura detentiva è stata confermata per Giacomo Combariati. La decisione dei giudici mantiene inalterate la posizioni anche di dell’avvocato Francesco Manica, fratello di Fabio, che dovrà continuare a rispettare la misura che lo obbliga a restare fuori dal territorio provinciale.

L’intera vicenda giudiziaria, che conta 19 indagati, ruota attorno a una complessa indagine della Guardia di finanza di Crotone su un presunto giro di corruzione e turbativa d’asta volto a piegare le funzioni pubbliche a interessi privati.

Al centro dell’indagine figurano alcuni appalti gestiti dall’Amministrazione provinciale, per la manutenzione e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica. Secondo la ricostruzione della Procura, le procedure per l’affidamento dei lavori pubblici sarebbero state sistematicamente pilotate al fine di favorire una rete specifica di imprenditori e professionisti locali in cambio di favori e utilità illecite.

Le misure cautelari sono state emesse sul presupposto del rischio di inquinamento delle prove dal momento che è stata ritenuta concreta la possibilità che gli indagati, sfruttando la loro influenza sugli uffici amministrativi dell’ente, potessero in qualche modo alterare la documentazione contabile o arrivare a condizionare testimoni chiave.

I giudici del Riesame si sono presi 45 giorni di tempo per depositare le motivazioni della decisione. Solo dopo i difensori potranno decidere se rivolgersi alla Corte di Cassazione.