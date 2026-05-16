Beni russi congelati, Euroclear (Ue) dovrà risarcire la Banca centrale di Mosca per 250 miliardi di dollari

Un tribunale di Mosca ha accolto la richiesta della banca centrale russa di risarcimento danni da Euroclear in relazione al congelamento di attività per un valore di 18.170 miliardi di rubli (249,43 miliardi di dollari), secondo quanto affermato dagli avvocati di Euroclear. Lo riporta la Reuters.

Gli avvocati hanno anche affermato che il diritto della stanza di compensazione finanziaria a un processo equo è stato violato. Euroclear ha agito come custode, detenendo la maggior parte delle attività russe nell’Unione Europea che l’UE ha ordinato di congelare.

Euroclear, con sede a Bruxelles, ha dichiarato in un comunicato di contestare fermamente la decisione e ha aggiunto che presenterà ricorso.

La banca centrale russa ha affermato nel suo comunicato di accogliere con favore la decisione del tribunale, “che ha riconosciuto l’illegittimità delle azioni di Euroclear”.

“Continueremo i nostri sforzi per contestare le azioni illegali dell’UE riguardanti i beni sovrani russi”, ha dichiarato la banca.

La banca centrale ha intentato una causa da 18.200 miliardi di rubli a Mosca nel dicembre 2025 in risposta a un piano dell’Unione Europea di utilizzare i beni sovrani russi congelati in Europa – perlopiù detenuti presso Euroclear – a garanzia di un prestito all’Ucraina.