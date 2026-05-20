Incontro tra Putin e Xi: Condanniamo il ruolo egemonico degli Stati Uniti

Mosca e Pechino condannano le misure unilaterali adottate in violazione dei principi di uguaglianza sovrana degli Stati, secondo una dichiarazione congiunta adottata al termine dei colloqui di Pechino tra i leader dei due Paesi. Lo riporta la Tass.

“Le parti condannano le misure protezionistiche unilaterali, coercitive, punitive e discriminatorie adottate da uno Stato, un gruppo o un’associazione di Stati in violazione del diritto internazionale e dei principi di uguaglianza sovrana degli Stati e di non ingerenza nei loro affari interni”, si legge nella dichiarazione.

Secondo il documento, le parti chiedono anche “l’abolizione delle misure coercitive unilaterali illegali che minano il diritto internazionale”, è stato detto nella dichiarazione congiunta con riferimento al ruolo egemonico degli Stati Uniti nel globo.

Le relazioni tra Russia e Cina svolgono un ruolo stabilizzante negli affari globali e l’interazione tra Mosca e Pechino è particolarmente importante in un contesto di crisi mondiale, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con il suo omologo cinese, Xi Jinping. “La Russia si conferma un fornitore affidabile nel contesto della crisi mediorientale, mentre la Cina si è dimostrata un cliente responsabile”.

Relazioni tra Russia e Cina

Il rapporto tra Russia e Cina ha raggiunto livelli senza precedenti, fungendo da esempio di una partnership globale e di una cooperazione strategica davvero autentica. Venticinque anni fa, i due Paesi firmarono il Trattato di buon vicinato e di cooperazione amichevole. “Questo fondamentale documento interstatale costituisce la base per lo sviluppo della cooperazione in tutti i settori e rimane pienamente attuale”, ha osservato Putin.

Russia e Cina hanno difeso il diritto di tutti i paesi ad essere diversi e a scegliere un percorso di sviluppo sovrano nel contesto di un ordine mondiale policentrico in via di formazione: “È in corso un complesso processo di creazione di un mondo policentrico, basato sull’equilibrio degli interessi di tutti i partecipanti. Insieme ai nostri amici cinesi, difendiamo la diversità delle culture e delle civiltà e il rispetto dello sviluppo sovrano delle nazioni, mentre cerchiamo di costruire un ordine mondiale più equo e democratico”.

“Le relazioni tra Russia e Cina hanno un effetto stabilizzante sugli affari globali”, ha affermato il capo di Stato russo. “La nostra stretta cooperazione è particolarmente importante nel contesto delle attuali tensioni internazionali”, ha aggiunto.

Secondo Putin, Mosca e Pechino basano il loro dialogo sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco degli interessi, perseguendo l’obiettivo di promuovere il benessere delle rispettive nazioni. “Il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Russia e Cina nella nuova era rappresentano un modello di relazioni interstatali moderne. Si fondano su uguaglianza, sostegno reciproco, amicizia e autentico buon vicinato. Il nostro obiettivo è promuovere il benessere e la prosperità dei popoli russo e cinese”, ha sottolineato.

Economia ed energia

Gli scambi commerciali tra Russia e Cina sono cresciuti di oltre 30 volte dall’inizio del secolo, ha proseguito il presidente russo. “Anche in presenza di fattori esterni sfavorevoli, la nostra cooperazione e i nostri legami economici mostrano una crescita forte e solida. Il volume degli scambi è aumentato di oltre 30 volte in un quarto di secolo. Da diversi anni ormai, supera costantemente i 200 miliardi di dollari”, ha aggiunto Putin.

Nel contesto della crisi mediorientale, la Russia rimane un fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina si conferma un acquirente responsabile, ha sottolineato Putin.

L’interazione tra Russia e Cina nel settore energetico è stata il motore della cooperazione economica.

L’elenco delle priorità comprende “grandi progetti congiunti nei settori della produzione industriale, dell’agricoltura, dei trasporti e dell’alta tecnologia”.

Regime di esenzione dal visto

L’introduzione dell’esenzione dal visto ha intensificato i contatti umanitari tra Russia e Cina: “Continueremo certamente su questa strada”, ha concluso Putin.

Putin: “Il volume degli scambi commerciali tra Russia e Cina è aumentato di oltre il 10% quest’anno”

La crescita degli scambi commerciali tra Russia e Cina supererà il 10% quest’anno, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante l’incontro con il premier cinese Li Qiang.

“Come ho già accennato oggi, nonostante alcuni aggiustamenti nei dati sugli scambi bilaterali alla fine del 2025, il volume degli scambi sta registrando una buona crescita quest’anno, superiore al 10%”, ha osservato il leader russo.

Il capo dello Stato ha aggiunto che la cooperazione commerciale proseguirà in linea con le strategie a lungo termine approvate. “Continueremo la cooperazione commerciale in conformità con le strategie a lungo termine approvate, in primis il Piano di cooperazione economica Russia-Cina fino al 2030”, ha affermato Putin.

Vladimir Putin ha dichiarato in precedenza in un comunicato stampa che gli scambi commerciali tra Russia e Cina sono in crescita e che i due Paesi sono importanti partner commerciali l’uno per l’altro. “Russia e Cina sono importanti partner commerciali l’uno per l’altro”, ha affermato.

“Nel 2025, il volume degli scambi commerciali ha raggiunto quasi 240 miliardi di dollari e la sua struttura si è ampliata, anche grazie a beni ad alto valore aggiunto. Anche le imprese moderne hanno contribuito in modo significativo alla crescita del controscambio”, ha affermato Putin.