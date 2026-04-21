Blitz della Guardia di Finanza all’Asp di Crotone, indagine sui fondi Pnrr

Verificare la puntuale correttezza delle prestazioni erogate e dei rimborsi riconosciuti, accertando la congruità e la legittimità delle spese sanitarie nonché il corretto utilizzo dei fondi del Pnrr. È questa la motivazione alla base di una vasta serie di acquisizioni documentali avviata questa mattina dalla Guardia di finanza nell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone e diverse strutture private convenzionate.

L’operazione è condotta dai militari delle Fiamme Gialle su delega della Procura della Repubblica di Crotone, diretta da Domenico Guarascio.

Al centro dell’indagine vi è il filone della sanità territoriale. L’attività in particolare riguarda la gestione e l’erogazione del servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi).

L’approfondimento richiesto dalla magistratura crotonese si concentra sulla reale destinazione delle ingenti risorse finanziarie assegnate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo degli inquirenti è fare piena luce sui meccanismi di acquisto delle prestazioni di assistenza territoriale sociosanitaria affidate al privato accreditato, un comparto nel quale risultano assegnati all’Azienda sanitaria provinciale di Crotone oltre 35 milioni di euro per il triennio compreso tra il 2022 e il 2024.

La Procura intende accertare se i fondi europei destinati alla cura domiciliare dei soggetti più vulnerabili siano stati impiegati nella massima trasparenza e regolarità, escludendo eventuali anomalie o sproporzioni tra le prestazioni effettivamente erogate ai malati e i rimborsi economici riconosciuti dalla sanità pubblica alle strutture private.