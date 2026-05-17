Massiccia offensiva con droni ucraini sulla regione di Mosca, vittime e feriti

1 di 3

Almeno tre persone sono rimaste uccise nei pressi di Mosca dopo che l’Ucraina ha colpito la Russia con oltre 500 droni durante la notte, secondo quanto riportato domenica dall’agenzia di stampa statale russa TASS, che cita fonti locali e militari.

Secondo l’agenzia di stampa, che cita informazioni diffuse dal sindaco della città, l’attacco a Mosca è “il più grande da oltre un anno” e segue una massiccia ondata di attacchi russi all’inizio della settimana contro Kiev, capitale dell’Ucraina. Tali attacchi avrebbero causato almeno 25 morti e decine di feriti, secondo le autorità ucraine. Almeno tre morti invece secondo la Russia. Diverse vittime, tra cui diversi feriti, sono civili.

Nella notte tra sabato e domenica, una donna è rimasta uccisa dopo che un drone ha colpito un’abitazione privata a Khimki, una città a nord-ovest della capitale russa, ha dichiarato il sindaco Sergey Sobyanin, aggiungendo che un’altra persona è rimasta intrappolata sotto le macerie.

Due uomini sono morti a Mytishchi, a nord-est di Mosca, quando i detriti di un drone sono caduti su una casa in costruzione, ha detto Sobyanin, aggiungendo che in totale 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, tra cui operai edili di una raffineria di petrolio.

Un cittadino indiano è stato ucciso nella regione di Mosca a seguito di un attacco di droni, ha dichiarato l’ambasciata indiana in Russia, aggiungendo che altri tre cittadini indiani sono rimasti feriti.

Il Servizio di sicurezza ucraino ha dichiarato che le forze ucraine hanno preso di mira infrastrutture nella regione di Mosca, colpendo tra l’altro due impianti di pompaggio del petrolio, una raffineria e lo stabilimento “Angstrom”, che fornisce semiconduttori al complesso militare-industriale russo.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver intercettato 556 droni ucraini durante la notte, mentre Sobyanin ha affermato che la difesa aerea ha abbattuto più di 120 droni diretti a Mosca e dintorni.

La caduta di detriti ha provocato l’incendio di un’abitazione nel villaggio di Subbotino, mentre quattro persone sono rimaste ferite quando dei droni hanno danneggiato diversi isolati residenziali nella città occidentale di Istra, secondo quanto riportato dall’agenzia TASS.

Alcuni frammenti di drone sono caduti sul terreno dell’aeroporto di Sheremetyevo, il più trafficato scalo aereo della Russia, ma secondo quanto riferito dalla struttura non si sono registrati feriti né danni.

L’agenzia di stampa statale ha pubblicato su Telegram immagini di una casa avvolta dalle fiamme e di diversi palazzi danneggiati, senza specificarne l’ubicazione.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 287 droni durante la notte, ferendo almeno nove persone nella regione di Dnipropetrovsk e nel distretto di Zaporizhzhia. Ha aggiunto di aver abbattuto tutti i droni tranne otto in sette diverse località.

Poco più di una settimana fa, la Russia ha tenuto una versione ridotta della sua tradizionale e sfarzosa parata militare del Giorno della Vittoria, in seguito all’intensificarsi degli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, in particolare contro le raffinerie petrolifere.

Mentre l’attacco era in corso domenica mattina, il comandante delle forze ucraine per i sistemi senza pilota ha pubblicato un messaggio sul suo account Telegram ufficiale, indirizzato ai residenti di Patriarcato, uno dei quartieri residenziali più esclusivi di Mosca.

“Il biglietto di sola andata per una vita pacifica nel patriarcato e nelle aree circostanti è stato cancellato.”

“Drone militare ucraino ritrovato precipitato in Lituania”

Un drone d’attacco, ritrovato precipitato in Lituania domenica, sarebbe stato lanciato dall’Ucraina, secondo quanto affermato dal Centro nazionale per la gestione delle crisi del governo lituano citato dalla Tass.

“Secondo i dati preliminari, a giudicare da ciò che possiamo osservare tra i detriti, si trattava probabilmente di un drone ucraino”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​capo del centro, Vilmantas Vitkauskas.

Il drone è precipitato vicino al villaggio di Samane, nel distretto di Utena, nella Lituania orientale. Il drone si è schiantato in un campo, ha precisato Vitkauskas. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Non sono emersi segni di un’esplosione al momento dell’impatto.

La scorsa settimana il presidente lituano Gitanas Nausėda ha avvertito che il suo Paese considera inammissibile l’utilizzo del proprio spazio aereo da parte di qualsiasi fazione in guerra per condurre operazioni militari congiunte, affermando che i droni che dovessero finire fuori controllo devono essere abbattuti.