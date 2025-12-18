Incendio distrugge appartamento a Reggio, in salvo coppia con i tre bambini

Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto la notte scorsa un appartamento nella frazione Archi di Reggio Calabria. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze fisiche per gli occupanti dell’abitazione, una coppia con tre bambini, e dello stabile, messi a rischio dalla violenza delle fiamme e dal denso fumo che si è sprigionato dall’incendio. L’edificio, un immobile di edilizia popolare, è stato evacuato in tutta fretta.

Nonostante il caos durante le operazioni di fuga, i vigili del fuoco sono riusciti a garantire che non ci fossero feriti, ad eccezione di un’anziana che, nelle concitate fasi di evacuazione, ha subito la frattura della caviglia. Il suo stato di salute, in ogni caso, non è preoccupante, e la ferita è stata prontamente trattata sul posto.

L’intervento dei vigili del fuoco, protrattosi per 4 ore, è servito a contenere le fiamme, evitando che si propagassero agli appartamenti adiacenti. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.