‘Ndrangheta, 12 condanne e 7 assoluzioni nel processo Gentlmen 2

Diciassette imputati giudicati al termine del processo celebrato con il rito abbreviato scaturito dall’inchiesta denominata “Gentlemen 2“, blitz condotto contro i clan che operano nella Sibaritide. Un’operazione che nel giugno 2023 aveva coinvolto 26 persone e disvelato il presunto sistema innescato dalle cosche per trasportare ingenti quantità di droga destinate alle piazze di spaccio della zona.

Secondo le indagini, si tratta di uomini che apparterrebbero a due distinti gruppi criminali, uno composto da 12 membri e l’altro da 8.

Nel blitz sono finiti soggetti di spicco dei clan Abbruzzese e Forastefano. Oggi, la sentenza pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti.

Venti anni sono stati inflitti a Pasquale Forastefano, mentre Nicola Abbruzzese è stato assolto per non aver commesso il fatto.

I Nomi.