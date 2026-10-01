‘Ndrangheta, blitz dei carabinieri nel Reggino: dodici arresti

Un’operazione è stata condotta stamani, in provincia di Reggio Calabria, dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro per l’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip nei confronti di 12 soggetti.

Sette sono stati portati in carcere e 5 sottoposti agli arresti domiciliari perché indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma in mattinata al Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.