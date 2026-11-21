Gianni De Gennaro si è ucciso. L’ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa in campagna a Montiano, frazione del comune di Magliano, in provincia di Grosseto, in Toscana.

L’ex capo della polizia nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta con l’accusa di depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

Nei giorni precedenti l’ex super poliziotto aveva subito delle perquisizioni. Il 1 dicembre si sarebbe dovuto presentare davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta.

Le reazioni

“Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro”. Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi. “Esprimo il mio cordoglio – ha sottolineato – e la mia vicinanza al fratello, Comandante generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”.

I sospetti di Salvatore Borsellino: “Istigato da pm al suicidio, sempre se si è suicidato”

“Secondo me la Procura è responsabile di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. Sempre che si tratti di suicidio…”. Così all’Adnkronos Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino. “Le accuse che gli sono state rivolte dalla Procura sono fumose e non giustificavano la richiesta di arresto, come peraltro ha detto il gip. Accuse che tra l’altro non riguardavano l’agenda rossa – ha affermato – Non c’è niente di specifico sull’agenda rossa. E poi parlando di Contorno era di competenza della Procura di Palermo e non di Caltanissetta. Ritengo che queste accuse abbiano il solo scopo di cercare di togliere la responsabilità della sparizione dell’agenda rossa da parte dei Servizi segreti sulla Polizia”.

“Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità”, ha detto dal canto suo all’Adnkronos Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio. “Ho conosciuto De Gennaro solo professionalmente, mai avuto rapporto di confidenza con lui. Ora innanzitutto un gesto di rispetto e vicinanza alla famiglia, è stato un servitore dello Stato, tante cose ha fatto per lo Stato… Non sappiamo però la sua versione su questi ultimi avvenimenti, e la vicenda mi ricorda quella di Gardini che si suicidò alla vigilia dell’interrogatorio con me”, ha detto Antonio Di Pietro.

“Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”, scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. A dirsi sconvolto anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto, ha servito le istituzioni per tutta la vita indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano. Tocca agli inquirenti fare il loro lavoro, però credo che in un Paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste e se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronuncia la sentenza non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata”. “Questo non è giusto, non è da Paese civile – ha proseguito – purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali. Quindi ho espresso le mie condoglianze alla famiglia ho telefonato al fratello, il generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e che poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso”, ha concluso Tajani.

Non riesce a dire altro l’avvocato Francesco Bertorotta, che con l’avvocato Franco Coppi, difendeva l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro nella inchiesta per depistaggi. Il primo, citato dai media ha affermato che è la “conseguenza di accuse infamanti”. Il professor Coppi ha riferito ai media che De Gennaro “mi ha chiesto di difenderlo” a patto che “credessi che fossi innocente e una persona onesta. Si, era una persona per bene”, ha detto il legale.