SHENZHEN (Cina), 19 novembre. /TASS/. La Russia non ha iniziato la guerra in Ucraina; piuttosto, sta cercando di porre fine alle ostilità che vanno avanti da otto anni, ha detto ai giornalisti il ​​presidente russo Vladimir Putin.

Il capo di Stato ha osservato che, sebbene le richieste della Russia in materia di sicurezza europea non siano state formulate in modo esaustivo, sono comunque legittime. Putin ha dichiarato che la Russia non si impegnerà in negoziati in seguito agli attacchi al ponte di Crimea, ma risponderà con la stessa moneta. La Tass ha raccolto le principali dichiarazioni del leader russo Putin

Risposta agli attacchi di Kiev

Il Ponte di Crimea è un’infrastruttura esclusivamente civile e non viene utilizzato per il trasporto di petrolio greggio e munizioni: “Il Ponte di Crimea non viene utilizzato né per il trasporto di equipaggiamento militare né per il trasporto di munizioni. Non vi abbiamo nemmeno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi. È un’infrastruttura esclusivamente civile.”

La risposta della Russia agli attacchi al ponte di Crimea sarebbe “molto più dolorosa di quanto il regime di Kiev abbia fatto al ponte”.

“Riceviamo richieste da tutte le parti: ‘Vi esortiamo a fermarvi, cerchiamo di raggiungere un accordo su un cessate il fuoco navale o sulla sospensione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche’. Onestamente, ho discusso la questione con i miei colleghi del Consiglio di Sicurezza e ho chiesto loro di rifletterci e di tornare sull’argomento in modo da poter raggiungere un accordo. Tuttavia, non accetteremo accordi dopo gli attacchi al ponte di Crimea. Risponderemo a questi attacchi.”

Il ponte di Crimea verrà restaurato: “Certamente, restaureremo il ponte.”

La sezione ferroviaria del Ponte di Crimea è già stata restaurata: “In realtà si tratta di due ponti: un ponte stradale e un ponte ferroviario. Il ponte stradale ha subito danni gravissimi, mentre il ponte ferroviario, credo, sia già stato restaurato.”

I giornalisti della BBC dovrebbero anche prendere nota degli attacchi delle forze armate ucraine contro impianti energetici e petroliere russe: “Ora, riguardo ai nostri attacchi. Non avete notato gli attacchi al ponte di Crimea, una struttura puramente civile? Come avete potuto non notarli? Vi chiedo di prestare attenzione a questo. Così come dovreste prestare attenzione all’operazione di 40 giorni annunciata da [Kiev] il 4 giugno di quest’anno: attacchi contro impianti energetici russi e le nostre petroliere. Non sono forse questi attacchi? Sono colpi seri. Per questo motivo, affermare che si tratti di una pura iniziativa della parte russa sarebbe, per lo meno, scorretto e inesatto.”

Il regime di Kiev ha inflitto danni alla Russia con i suoi “quaranta giorni”, ma le azioni di rappresaglia di Mosca “si sono rivelate molto più dolorose per il regime del suo tentativo di danneggiare la nostra economia”.

Disponibilità a proseguire i negoziati sull’Ucraina

“La Russia è interessata a porre fine al conflitto in Ucraina.” La Russia è pronta a proseguire i negoziati trilaterali per una soluzione in Ucraina, pur non avendo fissato scadenze precise: “Siamo pronti a continuare questo dialogo, ma non abbiamo stabilito alcuna scadenza”.

Gli Stati Uniti stanno “insistentemente chiedendo” alla Russia di accettare l’inclusione degli alleati europei di Kiev nei negoziati per una risoluzione del conflitto in Ucraina.

Non ci sono ostacoli insormontabili al raggiungimento di accordi sull’Ucraina: “Non vedo alcun ostacolo insormontabile al raggiungimento di accordi”.

Architettura di sicurezza europea

Le richieste della Russia in materia di sicurezza europea non sono state formulate nel dettaglio, ma sono legittime: “Per quanto riguarda le nostre richieste [riguardanti la sicurezza europea] e così via, non le abbiamo formulate nel dettaglio, ma sono tutte, ovviamente, legittime”.

La Russia non intende sacrificare nulla nella definizione dell’architettura di sicurezza europea; al contrario, punta a trovare dei compromessi, che sono possibili: “Non sacrificheremo nulla. Cercheremo dei compromessi. Credo che siano del tutto possibili”.

La Russia è pronta a discutere le proprie richieste relative al quadro di sicurezza europea in modo costruttivo: “Per quanto riguarda le richieste, la vita va avanti. Ci possono essere alcune questioni o esigenze da parte nostra che oggi non sono più rilevanti; tuttavia, abbiamo discusso di questi argomenti, che a mio avviso sono problematici. Siamo pronti a discuterne con i nostri partner attraverso i normali canali di lavoro”.

La Russia riconosce che l’Ucraina ha diritto alla sicurezza, e anche la Russia ha questo diritto: “Vedete, il punto è che si tratta di una questione di sicurezza sia per la Russia che per l’Ucraina. Riconosciamo che l’Ucraina ha diritto alla sicurezza, proprio come la Russia. Il problema è che nessuno vuole discutere della sicurezza della Russia, e questo è un problema significativo per noi.”

Attualmente si sta cercando di attribuire alla Russia la colpa dei problemi di sicurezza europea, “ma le ragioni risiedono altrove”.

Attraverso i canali diplomatici, Mosca ha invitato gli europei a recarsi in Russia per illustrare le loro posizioni in merito alla garanzia della sicurezza nella regione, “e una volta fatto ciò, decideremo il formato per proseguire il dialogo con l’Ucraina”.

“Discutere della sicurezza europea senza l’Europa sarebbe altrettanto strano. La Russia non si oppone, ma dobbiamo capire cosa l’Europa apporterà a questi negoziati.”

Compromessi sull’Ucraina

La parte americana ha proposto dei compromessi per una soluzione in Ucraina, e la Russia li ha accettati ad Anchorage; tuttavia, resta da vedere se Kiev e l’Europa siano disposte ad accettarli: “Per quanto riguarda i compromessi, ovviamente ce ne sono. Gli Stati Uniti li hanno proposti e noi li abbiamo accettati senza modifiche. Quindi le proposte sono sul tavolo e noi le sosteniamo. <…> Vogliono (l’Europa e l’Ucraina – TASS) raggiungere un accordo con mezzi pacifici per porre fine ai combattimenti, per porre fine alla guerra? Da quello che vediamo, per ora la risposta è no.”

Kiev e i suoi alleati europei non hanno ancora accettato i compromessi proposti dagli Stati Uniti per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma la situazione potrebbe cambiare: “La questione è se le altre parti in conflitto – l’Ucraina e, in questo caso, i suoi sponsor europei – siano disposte ad accettare questi compromessi. Ovvero, se vogliano raggiungere un accordo per via pacifica per porre fine alle ostilità, per porre fine alla guerra. In base a ciò che vediamo al momento, la risposta è no. Ma vedremo: la situazione è fluida e tutto può cambiare.”

“Se le autorità ucraine e i loro sostenitori riconosceranno queste realtà, allora credo che i compromessi di cui stiamo parlando e che ho menzionato potranno essere raggiunti.”

“È inutile che alcuni dei nostri partner negoziali cerchino occasioni per spostarci in una situazione da cui non ci muoveremo mai. Mi riferisco, tra l’altro, alle questioni territoriali.” Tutte le parti coinvolte nel processo di risoluzione del conflitto ucraino devono partire dalla realtà sul campo: “Tutti dobbiamo partire dalla realtà, sia noi che coloro con cui stiamo cercando di raggiungere un accordo per porre fine alle varie crisi, compresa quella in Ucraina.”

La riluttanza di Kiev a fare la pace

Kiev non vuole la fine delle ostilità, perché in tal caso chi è attualmente al potere dovrebbe affrontare immediatamente nuove elezioni, e l’attuale regime non sarebbe in grado di mantenere il controllo: “Sembra che le attuali autorità di Kiev non vogliano alcuna cessazione delle ostilità perché dovrebbero indire elezioni immediate”.

L’attuale regime ucraino potrebbe rimanere al potere “presumibilmente solo ricorrendo a palesi frodi elettorali”. Il regime di Kiev comprende che perdere il potere significherebbe anche perdere le entrate derivanti dagli aiuti occidentali.

Raggiungere la pace in Ucraina non richiede altro che volontà politica: “Non vedo nulla di particolarmente complicato. Tutto ciò che serve è la volontà politica.”

Relazioni con l’Europa

I sostenitori europei di Kiev sono parte in causa nel conflitto in Ucraina. “Gli americani continuano a sollecitarci a ricucire i rapporti con l’Europa. Ma in primo luogo non siamo mai stati noi a danneggiare i nostri rapporti con loro: questa ‘diarrea politica’ deve finire.”

La Russia non cerca la guerra con l’Europa; qualsiasi affermazione contraria è priva di senso: “Tutti capiscono che non cerchiamo la guerra con l’Europa: che assurdità è mai questa?”.

La Russia sente spesso dichiarazioni dei leader europei sui preparativi per una guerra con la Russia entro il 2030, sebbene Mosca non nutra alcuna intenzione aggressiva nei confronti dell’Europa: “Non abbiamo intenzione di attaccare nessuno, quindi perché tutto questo parlare di prepararsi per il 2030? Eppure, è l’unica cosa che continuiamo a sentire da loro”.

I cittadini delle nazioni europee e diverse organizzazioni civiche non vogliono la militarizzazione né la guerra, “men che meno con la Russia”.

Cause profonde del conflitto ucraino

La Russia non ha iniziato la guerra in Ucraina, ma sta cercando di porre fine ai combattimenti che si protraggono da otto anni: “Non abbiamo iniziato la guerra, anzi, non abbiamo iniziato nessuna guerra. Ma per otto anni ci sono state ostilità, una vera e propria guerra. Noi stiamo semplicemente cercando di porvi fine.”

“Tutto è cominciato con il lancio, da parte delle nuove autorità, di un’operazione militare nelle regioni dell’Ucraina sud-orientale che non riconoscevano i risultati del colpo di stato. Per otto anni abbiamo cercato di risolvere questa crisi in quella che allora era l’Ucraina sud-orientale. Otto anni! E durante questi otto anni, il regime di Kiev ha condotto operazioni militari di vario genere, di fatto scatenando una guerra nell’Ucraina sud-orientale.”

Gli abitanti del Donbass, nel pieno rispetto del primo articolo della Carta delle Nazioni Unite, hanno dichiarato l’indipendenza dall’Ucraina nel 2014: “Vorrei ricordarvi ancora una volta: le persone che vivevano e vivono tuttora in questi territori lo facevano nel pieno rispetto dell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. Lo facevano nel pieno rispetto del diritto internazionale. Solo dopo, e anche dopo un certo periodo di tempo, dopo otto anni, abbiamo riconosciuto la loro indipendenza, firmato un accordo di mutua assistenza e iniziato a fornire loro tale assistenza nell’ambito del nostro accordo interstatale.”

La Russia ha riconosciuto le repubbliche del Donbass solo dopo che Kiev ha rilasciato una dichiarazione pubblica in cui affermava di non avere intenzione di attuare gli accordi.

Il desiderio dell’Ucraina di mantenere per un certo periodo sotto il suo controllo il 10% del Donbass che ancora vi rimane è privo di significato.

NATO

La Russia fu “ingannata” dalle promesse che la NATO non si sarebbe espansa verso est, e l’alleanza alla fine raggiunse l’Ucraina: “Devo riportarvi al 1991, quando ci fu promesso che la NATO non si sarebbe espansa verso est. Il segretario generale di allora disse che la Russia poteva essere certa di una cosa: ‘Non sarebbe stato fatto un solo passo verso est nell’ambito dell’espansione della NATO’. Il segretario generale era della Repubblica Federale Tedesca, tra l’altro. Non ricordo più il suo cognome. Non importa. Fummo ingannati allora, e l’espansione continuò, con cinque o sei ondate. Alla fine, arrivarono fino all’Ucraina.”

La Russia ha ripetutamente respinto l’idea che l’Ucraina aderisca all’Alleanza Atlantica, ma nessuno sembrava voler ascoltare l’opinione di Mosca: “Spiacenti, non gli importava della nostra opinione, perché credevano che non ci fosse più nulla da negoziare con la Russia: dovevano solo metterci sotto pressione. E ora, questa pressione ha portato a un’azione militare e a una guerra”.

L’ex presidente ucraino Viktor Yanukovich si oppose all’adesione del Paese alla NATO e fu infine deposto: “Perché continuiamo a tornare sul colpo di stato in Ucraina? Le opinioni sull’operato del presidente Yanukovich possono essere diverse <…> ma si oppose all’adesione dell’Ucraina alla NATO. Fu deposto con un colpo di stato e l’idea dell’adesione dell’Ucraina alla NATO emerse subito dopo.”