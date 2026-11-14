Duplice omicidio di ‘ndrangheta, annullata con rinvio condanna a imputato

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a trenta anni di reclusione inflitta a Pietro Iannazzo dalla Corte d’Appello di Catanzaro per il duplice omicidio di Giovanni Torcasio e Cristian Materasso, avvenuto nel settembre del 2000 a Lamezia Terme.

Giudicando sul ricorso presentato dalle difese, nella tarda serata di ieri, la Suprema Corte ha annullato disponendo il rinvio per un nuovo esame.

Pietro Iannazzo era stato riconosciuto esecutore materiale del duplice omicidio insieme a Domenico Cannizzaro, ritenuto uno dei mandanti.

Il duplice omicidio secondo l’accusa, si inseriva nell’ambito di una faida tra i Iannazzo-Cannizzaro-Daponte e i Cerra-Torcasio-Giampà.

Il procedimento penale ha preso il via sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gennaro Pulice che aveva ammesso le sue responsabilità e il coinvolgimento nel duplice omicidio, quale uno degli esecutori materiali.

Dichiarazioni poi corroborate dal collaboratore di giustizia Angelo Torcasio.

Il processo definito con rito abbreviato si era concluso in primo grado con la condanna a trent’anni di reclusione, confermata successivamente dalla Corte d’Appello.

Il collegio difensivo ha quindi proposto ricorso in Cassazione ottenendo l’annullamento della condanna per Iannazzo con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio (avvocati Francesco Gambardella e Renzo Andricciola) e l’annullamento parziale per Domenico Cannizzaro (avvocati Antonio Larussa e Nico D’Ascola). La Corte non ha riconosciuto l’aggravante dei motivi abbietti e futili. (Ansa)