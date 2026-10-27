Tentata estorsione mafiosa, arrestato a Crotone un sesto soggetto

Il personale della Squadra mobile della Questura di Crotone ha rintracciato l’unico dei soggetti che il 19 ottobre scorso si era sottratto all’arresto nell’ambito dell’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di sei persone a Crotone.
A carico degli indagati, per i quali il Gip disponeva la misura della custodia cautelare in carcere per due e degli arresti domiciliari per quattro, nell’ordinanza cautelare viene riconosciuta la gravità indiziaria in ordine al reato di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato condotto in carcere.