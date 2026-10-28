‘Ndrangheta, retata nella Sibaritide: 41 arresti, tra cui il sindaco di Corigliano Rossano

I Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale e del Comando provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli arresti domiciliari emesse dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia nei confronti di altrettanti soggetti indagati, accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso.

Agli arresti domiciliari è finito anche Flavio Stasi, sindaco di centrosinistra di Corigliano-Rossano, al suo secondo mandato, e il consigliere comunale d’opposizione Pietro Lucisano di Forza Italia.

Flavio Stasi era stato rieletto alle comunali del giugno 2024 con il 64,78% dei voti, a capo di una colazione di centrosinistra. Elezione in cui aveva battuto la rivale Pasqualina Straface. espressione del centrodestra. La prima volta di Stasi sindaco era stata nelle elezioni comunali del 2019, appena dopo la fusione di Corigliano-Rossano.