Neonata rapita a Cosenza, il gip scarcera il marito di Rosa Vespa: “Non sapeva”

Il Gip di Cosenza ha disposto la scarcerazione di Moses Omogo Chidiebere (detto anche Acqua Moses), il 43enne fermato assieme alla moglie 51enne Rosa Vespa con l’accusa di avere sequestrato martedì scorso la neonata Sofia nella clinica cosentina “Sacro Cuore” in cui era stata partorita.

“Il mio assistito – ha detto il suo difensore, Gianluca Garritano – è stato creduto totalmente perché lui stesso ha ritenuto credibile la gravidanza portata avanti dalla moglie. Ci sono anche delle foto che ritraggono Moses mentre bacia la pancia della moglie”.

“Rosa Vespa – ha aggiunto l’avvocato Garritano – aveva un pancione credibile che la faceva sembrare incinta. Ha mostrato al marito anche una lettera di dimissioni dalla clinica”. Moses Omogo Chidiebere ha già lasciato il carcere dov’era detenuto. La donna invece resterà in cella. In ogni caso, al momento, per entrambi l’accusa è di sequestro di persona, in un eventuale processo.