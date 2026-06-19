Droni ucraini su Mosca. Risposta russa con pioggia di mezzi volanti su Kiev, vittime e feriti

Scambio di droni tra Russia e Ucraina. Decine di droni sono stati lanciati dall’esercito ucraino nella regione di Mosca e, per rappresaglia, l’esercito russo ha lanciato gli stessi mezzi militari sulla regione di Kiev. Obiettivi raffinerie petrolifere e installazioni militari da ambo le parti. Ci sarebbero vittime, feriti e danni ingenti.

Una ragazza è morta in un incendio causato da un attacco di droni il 18 giugno a Zhukovsky, nella regione di Mosca, ha annunciato venerdì il governatore regionale Andrei Vorobyov. Lo riporta Interfax.

“Purtroppo, una bambina di otto anni è morta in un incendio a Zhukovsky a seguito dell’attacco con droni di ieri. Si trovava in casa con la nonna al momento dell’incidente; la donna è rimasta illesa”, ha scritto Vorobyov sul suo canale di messaggistica Max. Ha sottolineato che alla famiglia verrà fornita tutta l’assistenza e il supporto necessari. “A tutte le vittime vengono corrisposti indennizzi”, ha aggiunto il responsabile regionale.

Nella notte del 19 giugno, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 133 droni ucraini sopra la Russia, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa citato da RT. I droni sono stati intercettati in 12 regioni e sul Mar Nero. A Pogromets, nell’oblast’ di Belgorod, una donna è rimasta ferita quando un drone ha colpito un’auto, e a Shebekino un soldato dell’unità Orlan è rimasto ferito. Anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata pesantemente attaccata: sono stati registrati almeno 14 colpi e un incendio è scoppiato in uno dei capannoni dell’officina di trasporto.

Ieri sera, i sistemi di allerta della difesa aerea russa hanno distrutto 133 droni ucraini ad ala fissa in 12 regioni della Russia, ha reso noto il Ministero della Difesa russo la mattina del 19 giugno.

Il massiccio attacco è avvenuto tra le 20:00 e le 7:00 ora di Mosca. Secondo l’agenzia, i droni sono stati intercettati sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Voronezh, Oryol, Smolensk, Tula, Rostov e Ryazan, sulla regione di Mosca, in Crimea e sul Mar Nero.

Diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi delle Forze Armate ucraine nella regione di Belgorod, secondo quanto riportato dalla task force regionale. Nel villaggio di Pogromets, nel distretto di Volokonovsky, un drone FPV ucraino ha colpito un’auto in serata. Una donna ha riportato ferite alla testa e all’anca, ma non ha avuto bisogno di essere ricoverata in ospedale. Anche l’auto ha subito danni.

Inoltre, un soldato dell’unità Orlan è rimasto ferito nella città di Shebekino. Ha riportato ferite da esplosione causate da una mina e una ferita da schegge alla mano a seguito dell’esplosione del suo drone FPV. Sul luogo dell’attacco sono stati danneggiati anche la finestra, la facciata e l’ingresso di un edificio commerciale.

Nella regione di Kaluga, le forze di difesa aerea hanno abbattuto sette droni nei distretti municipali di Babyninsky, Medynsky, Kozelsky, Ulyanovsky e Khvastovichsky, nonché nella periferia di Kaluga. Secondo il governatore Vladislav Shapsha, non ci sono stati feriti né danni e le squadre di soccorso stanno lavorando sui luoghi degli incidenti.

Tre droni sono stati distrutti nelle regioni di Smolensk e Tula, e altri due a Sebastopoli, nella zona settentrionale della città. Secondo le autorità locali, non si sono registrati feriti in nessuno degli incidenti.

Anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia (ZNPP) è stata oggetto di un massiccio attacco con droni, secondo quanto riportato stamattina dal servizio stampa dell’impianto.

“Nella serata del 18 giugno e nella notte tra il 18 e il 19 giugno, l’officina di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhzhia, parte del complesso nucleare di Rosatom, è stata oggetto di una serie di attacchi da parte di droni delle Forze Armate ucraine. Sono stati registrati almeno 14 attacchi. Uno di questi ha provocato un incendio in uno dei capannoni dell’officina di trasporto”, si legge nel comunicato.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni edifici in una delle baie e nell’area di riparazione hanno subito danni, ma l’entità complessiva dei danni non è ancora stata valutata. Non si sono registrati feriti a seguito dell’attacco.

Ieri sera, la Russia ha subito uno dei più massicci attacchi da parte delle forze armate ucraine dall’inizio del conflitto. La difesa aerea ha abbattuto 555 droni ucraini in diverse regioni del Paese, intercettandone circa 200 mentre si avvicinavano a Mosca. L’attacco nella regione di Mosca ha causato il ferimento di 17 persone, tra cui due bambini.