Frontale sulla statale 18 a Guardia Piemontese, un morto e due feriti

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Cosentino lungo la Strada statale 18, nel Comune di Guardia Piemontese.

Alle 13:30 circa una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Paola è intervenuta sul luogo dell’impatto. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificato uno scontro frontale tra una Ford Focus e un Ford Tourneo. La vittima, Giancarlo Muti, 63enne di Cetraro, non ce l’ha fatta.

Gli occupanti del Ford Tourneo, rimasti feriti, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Servizio 118 e successivamente trasportati presso l’Ospedale di Cetraro per gli accertamenti e le cure del caso. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata.

Sul posto anche il personale della Polizia stradale e squadre dell’Anas. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di competenza la Strada statale 18 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.