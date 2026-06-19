Intesa raggiunta tra Usa e Iran, ma Israele bombarda il Libano. Annullato incontro in Svizzera

Raggiunta l’intesa tra Stati Uniti e Iran, Israele continua a bombardare il Libano meridionale con la conseguenza che l’incontro diplomatico in Svizzera tra le due parti sarebbe stato al momento annullato. Il cessate il fuoco in Libano è uno dei quattordici punti al centro dell’accordo tra Washington e Teheran.

Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato in un comunicato che i colloqui previsti tra Teheran e Washington non si terranno venerdì, riporta l’agenzia di stampa Mehr.

Secondo quanto riportato da Reuters, i colloqui che erano stati programmati per venerdì tra Stati Uniti e Iran presso il resort di Burgenstock, in Svizzera, non avranno luogo.

L’annuncio è arrivato dopo che un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato nella notte che il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance aveva rinunciato a un viaggio programmato per incontrare i negoziatori iraniani in Svizzera venerdì, per avviare i colloqui sull’attuazione di un accordo raggiunto tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra.

Una fonte informata aveva precedentemente riferito ai media che la delegazione iraniana aveva sospeso il viaggio a Ginevra a causa dei continui attacchi israeliani nel Libano meridionale. Non ci sono stati commenti immediati da parte delle autorità iraniane.

USA-IRAN, IL MEMORANDUM FINALE DI 14 PUNTI

Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran e i loro alleati nel conflitto in corso, con la firma del presente Memorandum d’intesa, dichiarano la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e si impegnano d’ora in poi a non intraprendere alcuna guerra o operazione militare l’uno contro l’altro, ad astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza reciproca e a garantire l’integrità territoriale e la sovranità del Libano. L’accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo.

Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica islamica dell’Iran si impegnano a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale reciproche e ad astenersi dall’interferire negli affari interni dell’altro.

Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica islamica dell’Iran si impegnano a negoziare e raggiungere un accordo definitivo entro un massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo.

Immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d’intesa, gli Stati Uniti d’America inizieranno la rimozione del blocco navale e di qualsiasi ostacolo o impedimento nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, ponendo fine al blocco navale entro 30 giorni. Durante questo periodo, il traffico navale sarà proporzionale ai livelli prebellici ripristinati dalla Repubblica Islamica dell’Iran. Gli Stati Uniti d’America si impegnano inoltre a ritirare le proprie forze dalle vicinanze della Repubblica Islamica dell’Iran entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo definitivo.

A seguito della firma del presente Memorandum d’intesa, la Repubblica Islamica dell’Iran si impegnerà al massimo per garantire il transito sicuro e gratuito di navi commerciali per un periodo di 60 giorni, dal Golfo Persico al Mar d’Oman e viceversa. Il traffico di navi commerciali inizierà immediatamente e, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e militari e di effettuare operazioni di sminamento da parte della Repubblica Islamica dell’Iran, sarà ripristinato entro 30 giorni. La Repubblica Islamica dell’Iran avvierà un dialogo con il Sultanato dell’Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz, in collaborazione con gli altri Stati rivieraschi del Golfo Persico, nel rispetto del diritto internazionale vigente e dei diritti sovrani degli Stati costieri dello Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti d’America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordato di comune accordo, con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari, per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell’Iran. Il meccanismo di attuazione di tale piano sarà definito nell’ambito di un accordo finale entro 60 giorni. Tutte le licenze, le deroghe e le autorizzazioni necessarie per le relative transazioni finanziarie saranno concesse dagli Stati Uniti d’America.

Gli Stati Uniti d’America si impegnano a porre fine a tutte le tipologie di sanzioni contro la Repubblica Islamica dell’Iran, comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero le risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA e tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, primarie e secondarie, secondo un calendario concordato nell’ambito dell’accordo finale. La Repubblica Islamica dell’Iran e gli Stati Uniti d’America riconoscono l’importanza cruciale della questione della cessazione delle sanzioni sopra menzionata ed esprimono la loro intenzione di affrontare immediatamente tali questioni nel corso dei negoziati, al fine di raggiungere un accordo reciproco.

La Repubblica Islamica dell’Iran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari. Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran hanno concordato di risolvere la questione dello smaltimento del materiale arricchito stoccato, secondo un meccanismo che sarà concordato di comune accordo in conformità con il calendario menzionato al paragrafo sette, con la metodologia minima di riduzione dell’arricchimento in loco sotto la supervisione dell’AIEA. Le due parti hanno inoltre concordato di discutere la questione dell’arricchimento e altre questioni di comune accordo relative alle esigenze nucleari della Repubblica Islamica dell’Iran, sulla base di un quadro soddisfacente che sarà concordato nell’accordo finale. L’accordo finale confermerà le disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran riconoscono l’importanza cruciale delle questioni nucleari sopra menzionate ed esprimono la loro intenzione di affrontarle immediatamente nei negoziati al fine di raggiungere un accordo reciproco.

In attesa dell’accordo definitivo, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell’Iran manterrà l’attuale status quo del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d’America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione.

Gli Stati Uniti d’America si impegnano a rilasciare, immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d’intesa e fino alla cessazione delle sanzioni, deroghe per l’esportazione di petrolio greggio, prodotti petroliferi e derivati ​​iraniani, nonché per tutti i servizi correlati, comprese le transazioni bancarie, le assicurazioni, i trasporti, ecc.

Gli Stati Uniti d’America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell’Iran al momento dell’attuazione del presente Memorandum d’intesa. Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran concorderanno reciprocamente le procedure relative allo sblocco di tali fondi durante i negoziati. Tali fondi, sia che rimangano nel conto originario sia che vengano trasferiti, saranno resi pienamente utilizzabili per il pagamento a qualsiasi beneficiario finale designato dalla Banca Centrale della Repubblica Islamica dell’Iran. Gli Stati Uniti d’America si impegnano a rilasciare tutte le licenze e autorizzazioni necessarie.

Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran concordano sulla creazione di un meccanismo esecutivo per monitorare la corretta attuazione del presente Memorandum d’intesa e il futuro rispetto dell’accordo finale.

Dopo la firma del presente Memorandum d’intesa e subordinatamente all’avvio dell’attuazione dei paragrafi 1, 4, 5, 10 e 11 del presente Memorandum d’intesa e alla continua attuazione di tali misure, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica islamica dell’Iran avvieranno negoziati relativi all’accordo finale esclusivamente sugli altri paragrafi.