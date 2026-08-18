Omicidio donna nel Cosentino, presunto autore non risponde al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l’autore dell’omicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la notte del 16 agosto davanti all’ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite e traumi su tutto il corpo.

L’uomo, fermato alcune ore dopo nel porto di Bari mentre tentava di partire per l’Albania, è comparso questa mattina dinanzi al gip del capoluogo pugliese per l’udienza di convalida.

Il giudice si è riservato sulla convalida del fermo e sulla applicazione della custodia cautelare in carcere, chiesti dalla Procura di Bari.

La decisione è attesa nelle prossime ore. Contestualmente alla emissione del provvedimento cautelare, il gip si dichiarerà incompetente, trasmettendo gli atti al pm perché trasferisca il fascicolo alla Procura di Castrovillari che indaga sul delitto.