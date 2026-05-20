Pilota di Canadair accoltellato davanti l’aeroporto di Lamezia, è caccia all’uomo

Un pilota di canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell’aeroporto di Lamezia Terme ed è stato portato in codice rosso nel locale ospedale. L’aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe un cittadino straniero e la Polizia di frontiera dello scalo sarebbe già sulle sue tracce. L’autore del gesto sarebbe arrivato allo scalo a bordo di un’auto e poi avrebbe ferito con un coltello il pilota colpendolo al collo. Quindi è risalito in auto e si è allontanato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso per giungere ad una identificazione certa dell’aggressore.

Indagini serrate, autore sarebbe stato individuato

Proseguono serrate le indagini della polizia per rintracciare l’autore dell’accoltellamento del pilota di Canadair avvenuto nel parcheggio dell’aeroporto di Lamezia Terme che sarebbe già stato identificato.

La vittima, portato in codice rosso all’ospedale lametino è fuori pericolo e nel pomeriggio è stato anche sentito dagli investigatori. Sull’esito viene mantenuto uno stretto riserbo ma non è da escludere che proprio il pilota possa avere fornito indicazioni utili su quanto avvenuto.

Secondo quanto si è appreso, l’aggressore sarebbe stato individuato in un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia. All’aeroporto è arrivato a bordo di una 500 X bianca noleggiata, ma con una targa corrispondente ad una Passat.

Un cambio che, presumono gli investigatori, sarebbe stato effettuato dallo stesso uomo. Da alcuni dati incrociati e dalla targa, gli investigatori sono quindi riusciti a risalire all’identità dell’uomo. Sulle sue tracce, dopo la Polizia di frontiera, si è mossa anche la Squadra mobile di Catanzaro che sta perlustrando la zona di Botricello, sulla costa ionica catanzarese, dove il soggetto vivrebbe.