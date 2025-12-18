Protesta degli agricoltori a Bruxelles, sassi e letame contro la Commissione Ue

Foto Ansa 1 di 8

Agricoltori europei in rivolta a Bruxelles contro parlamento e commissione Ue. Migliaia di manifestanti, con centinaia di trattori, hanno invaso la capitale belga per protestare contro il bilancio europeo e il Mercosur, il mercato di libero scambio con i paesi dell’America latina che a giudizio degli allevatori, penalizzerebbe il loro settore e i consumatori.

Sono stati lanciati sassi, uova, scaricati in strada balle di fieno e letame ma non sono mancati i fumogeni e gli incendi per le strade del quartiere europeo, fin sotto la sede della Commissione dove era in corso il Vertice Ue. Massiccio il dispositivo di sicurezza con centinaia di agenti in tenuta antisommossa che hanno lanciato lacrimogeni e azionato gli idranti per disperdere i manifestanti.

Dal palco installato in Boulevard Albert II hanno preso la parola i rappresentanti delle oltre 40 organizzazioni agricole presenti, tra cui Coldiretti e Copa-Cogeca. Le dichiarazioni dal palco si alternano a lanci di petardi da parte degli agricoltori radunati nell’area. La manifestazione entrerà nel vivo una volta raggiunto il quartiere europeo.

Oltre un centinaio di altri agricoltori si sono radunati a Place du Luxembourg, davanti agli edifici del Parlamento europeo, a Bruxelles. I manifestanti hanno lanciato patate, uova e pietre, oltre ad accendere fumogeni e far esplodere fuochi d’artificio contro le recinzioni di filo spinato installate dalla polizia per impedire l’accesso al Parlamento europeo. Nella piazza sono stati appiccati diversi piccoli roghi ed è stato incendiato l’albero che domina lo spazio centrale, oltre ad alcuni copertoni. Decine di trattori sono parcheggiati nell’area.

Secondo le stime della polizia, circa 7.300 produttori agricoli provenienti da vari paesi dell’UE e circa 1.000 trattori e altre attrezzature agricole hanno partecipato giovedì a una manifestazione a Bruxelles, dove si sta svolgendo il vertice dell’Unione europea.

I manifestanti si sono opposti principalmente alla firma dell’accordo dell’UE con il Mercato Comune Sudamericano (Mercosur), che a loro avviso pone gli agricoltori europei in una posizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti latinoamericani. Hanno inoltre espresso insoddisfazione per i piani di riduzione dei sussidi previsti dalla Politica Agricola Comune dell’UE.

La manifestazione ha causato diffuse interruzioni del traffico nei pressi della capitale belga e nella stessa Bruxelles. Le autorità cittadine sono state costrette a cancellare o deviare alcune linee di trasporto pubblico. I media belgi hanno riportato che è stata dispiegata una consistente presenza di polizia nei pressi delle istituzioni dell’UE.

In diverse località sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, come nei pressi di Piazza Lussemburgo, situata accanto al Parlamento Europeo, dove si stavano dirigendo i manifestanti. Lì, la polizia ha utilizzato idranti e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti dopo che pietre e bottiglie erano state lanciate contro di loro e dopo che pneumatici di trattori erano stati dati alle fiamme.

“Alla fine la manifestazione è stata dispersa prima di raggiungere Piazza Lussemburgo, come inizialmente previsto”, ha affermato il quotidiano Le Soir. In seguito, secondo quanto riportato dalla televisione RTBF, circa 400 trattori si sono diretti a bloccare la tangenziale di Bruxelles.