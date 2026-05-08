Marco Rubio a Palazzo Chigi, vertice di un’ora e mezza con la premier Meloni

È durato circa un’ora e mezza l’incontro, a Palazzo Chigi, fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio . Il vertice era iniziato poco prima di mezzogiorno con una stretta di mano e uno scambio di baci tra i due.

“Come stai?”, ha chiesto Meloni al suo ospite, prima di posare per le foto davanti al pool di giornalisti e fotografi. Rubio, poco prima, era stato accolto nel cortile d’onore di Palazzo Chigi dal consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio. Nella delegazione Usa c’è anche l’ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman J. Fertitta.

In precedenza il segretario di Stato americano ha fatto visita alla Farnesina, dove è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Alla Farnesina Rubio ha ricevuto un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi durante il suo incontro bilaterale con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “È un momento speciale ricevere tutte queste informazioni ed è un’esperienza incredibile e un motivo in più per tornare presto, visitare la Regione, conoscerla e connetterci al passato, sperando che serva anche da ispirazione su come possiamo lavorare insieme in futuro”, ha detto Rubio.

Rubio: ‘Spero che ci sia una seria proposta dell’Iran nelle prossime ore’

“Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, in Iran sono frammentati ma spero davvero in una proposta seria da parte loro”. Così il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un incontro con la stampa dopo gli incontri con il governo a Roma.

“L’Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano, per la sua expertise e la sua presenza sul territorio”: lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel corso di un punto stampa a Roma.

‘L’incontro con il Papa è stato molto buono’

“Abbiamo un rapporto molto forte col Vaticano” e “questo viaggio era stato pianificato molto tempo prima”. Così Rubio ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dettagli dell’incontro con Papa Leone XIV. “È stato un incontro molto buono, abbiamo parlato di diverse aree del mondo”, dove il Vaticano ha una presenza, ha spiegato.

Il segretario di Stato a Tajani: ‘Le nazioni occidentali proteggano i propri interessi’

Il segretario di Stato Rubio ha sottolineato “la necessità che le nazioni occidentali proteggano i propri interessi economici”. E’ quanto si legge nella nota del dipartimento di Stato Usa al termine dell’incontro con il ministro Tajani. Nell’incontro si è discusso “di cooperazione bilaterale, nonché di sfide alla sicurezza globale e regionale”. Il segretario Rubio ha parlato degli sforzi per promuovere la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nelle principali vie navigabili internazionali e hanno affrontato l’importanza di risolvere la guerra in Ucraina”.