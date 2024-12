Referendum Città Unica, vince il NO con quasi il 60%. Affluenza al 26%

Il voto consultivo e senza quorum è stato un vero e proprio flop. Esulta il comitato per il no guidato dal sindaco di Castrolibero Greco e l'ex primo cittadino di Rende Principe che a caldo dice: "Il popolo ha temuto di subire un sopruso ed un vero e proprio atto di prepotenza". Resta tutto come era prima