Minore morto a Cosenza in incidente con auto Polizia, a processo l’agente alla guida

Lo ha deciso il gup del tribunale bruzio. Il tragico sinistro è avvenuto in via Panebianco nel settembre 2023. Oltre al poliziotto conducente della pattuglia, è stato rinviato a giudizio anche il proprietario della moto su cui viaggiava il 17enne Antonio Ruperti. L'ipotesi per i due imputati è di omicidio stradale