Scoperta una piantagione di marijuana nel cosentino

I finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno scoperto una piantagione di canapa indiana nascosta tra la fitta vegetazione nel Comune di Grisolia, in provincia di Cosenza.

L’operazione, scattata a seguito di una segnalazione della Sezione aerea di Lamezia Terme del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, ha portato alla distruzione di 44 piante di marijuana e al prelevamento per la campionatura di nove piante della stessa sostanza. La piantagione, di difficile individuazione in quanto si trovava in una zona impervia, era disposta su numerosi filari, serviti da un impianto di irrigazione, realizzata con modalità tali da garantirne la continuità produttiva e la successiva destinazione dello stupefacente al mercato illecito.

L’altezza variabile delle piante, da circa 30 centimetri fino a circa 3 metri, era indicativa di una coltivazione effettuata in periodi differenti. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato alla criminalità oltre 200mila di euro di profitti illeciti.

L’operazione si è conclusa con una segnalazione a carico di ignoti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Paola.